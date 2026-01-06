La temporada regular de la NFL cerró el domingo con varios equipos asegurando sus títulos divisionales y la primera ronda de los playoffs lista para comenzar, mientras la liga se prepara para su gran final en el Super Bowl, que contará con la presentación musical de Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Los Steelers de Pittsburgh aseguraron el Norte de la AFC con una victoria 26-24 sobre los Ravens de Baltimore, coronada por un pase de touchdown de Aaron Rodgers a Calvin Austin III con 55 segundos restantes. Baltimore tuvo una última oportunidad con un intento de gol de campo que falló. Rodgers disputará los playoffs por primera vez desde 2021.

Los Panthers de Carolina lograron su primer título del Sur de la NFC en diez años, tras la derrota de los Falcons de Atlanta frente a los Saints Nueva Orleans, mientras que los Jaguars de Jacksonville arrasaron 41-7 sobre Titans de Tennessee, asegurando el Sur de la AFC bajo la conducción del entrenador novato Liam Coen y el quarterback Trevor Lawrence.

Los Broncos de Denver se llevaron el primer puesto de la AFC tras vencer 19-3 a los Chargers de Los Ángeles y descansarán en la primera ronda. Los Seahawks de Seattle, campeones del Oeste de la NFC, también obtuvieron descanso al cerrar la temporada con récord de 14-3.

Los playoffs de comodines comenzarán este fin de semana con los siguientes enfrentamientos:

Rams (12-5) en Panthers (8-9); Packers (9-6-1) en Bears (11-6). Domingo: Bills (12-5) en Jaguars (13-4); 49ers (12-5) en Eagles (11-6); Chargers (11-6) en Patriots (14-3).

Bills (12-5) en Jaguars (13-4); 49ers (12-5) en Eagles (11-6); Chargers (11-6) en Patriots (14-3). Lunes: Texans (12-5) en Steelers (10-7).

Entre los equipos que buscan revancha destacan los 49ers de San Francisco, que enfrentarán a los Eagles de Filadelfia en una repetición del juego de campeonato de la NFC de 2022, mientras que los Panthers recibirán a los Rams de Los Ángeles en un duelo de revancha tras su encuentro de noviembre.

🚨 BAD BUNNY TO HEADLINE SUPER BOWL LX 🚨

pic.twitter.com/ypQ32uASzD — Music (@Music) September 29, 2025

Con los campeones divisionales y los equipos de comodines definidos, la liga entra en su fase más intensa. Cada victoria ahora es un paso hacia el Super Bowl, donde la acción en el emparrillado se combinará con un espectáculo global que ya ha captado la atención de los fanáticos, incluido el artista puertorriqueño Bad Bunny, presente en la cita deportiva más esperada de la temporada.

(Esta historia contiene contenido de The Associated Press)