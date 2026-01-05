El boxeador boricua Subriel Matías no le pidió regalos, ni promesas ni aplausos adelantados a los Tres Reyes Magos.

A cinco días de subir al ensogado del Barclays Center de Nueva York, el campeón mundial de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tiene un solo deseo para los Reyes Magos: “No-Más-Tías”.

La frase es la mezcla de su apellido con el acto de que su rival, el británico Dalton Smith, se rinda en su esquina y admita que no quiere pelear más, explicó este lunes el propio peleador en una visita de Primera Hora a su último entrenamiento previo al combate en el Coliseo Boxístico Pedro Rodríguez Gaya de Cataño.

Es una declaración de guerra boxística contra Smith (18-0, 13 KO), que verá acción por primera vez en suelo estadounidense.

“Creo que eso es más humillante para un peleador, ya que no hay manera de decir que fue (una pelea) cerrada, que fue mal parrada o que él podía seguir peleando. Simplemente que tú como peleador me digas ‘no quiero pelear más nada’, eso dice mucho”, compartió Matías cuando se le cuestionó si irá por el nocaut.

Matías defenderá su faja superligera del CMB. ( alexis.cedeno )

Para Matías (23-2, 22 KO), no se trata solo de defender por primera vez su faja del CMB, sino de imponer su identidad, su mentalidad y su historia.

El fajardeño recuperó su condición de campeón mundial el pasado julio al vencer por decisión a Alberto “La Avispa” Puello. Matías había sido monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer a Jeremías Ponce en febrero 2023. Más tarde, en noviembre, hizo una defensa exitosa ante Shohjahon Ergashev, pero perdió la correa en la Isla en mayo 2024 ante Liam Paro por decisión unánime.

“Estoy contento con Dios por darme la oportunidad de ser campeón dos veces. Si una es complicado, dos deja mucho que decir. (Estoy contento) con la mano de Dios y su misericordia, pero sobre todo con mi promotor Juan Iván Morengo, que fue el que lo hizo posible en cuanto a conseguir las oportunidades”, manifestó.

Para la reyerta de este sábado su preparación ha sido parecida a la de sus pasados compromisos, pero varió al enfocarse en ejercicios cardiovasculares. Matías, de 33 años, realizó su campamento en el espacio que este medio visitó.

“Me concentré un poco más en lo que es la carrera. Añadimos un poco más de cardio, ya que para la preparación pasada corría solamente una vez a la semana, que era los sábados. Estoy contento porque creo que eso va a hacer la diferencia en esta preparación”, aseguró el púgil.

Para Matías, su mentalidad será su mayor fortaleza frente al peleador inglés, de 28 años. En cuanto a lo técnico, aseguró que verán el mismo peleador de siempre.

Subriel se medirá al británico Dalton Smith. ( alexis.cedeno )

“Creo que la mentalidad es bien vital para un proceso como este deporte porque hay que ser cruel y hay que ser fuerte. Hay que asimilar muchas críticas; (agradezco) primero a Dios que me ha dado la fortaleza mental”, dijo.

“Van a ver el mismo aguerrido que pone salud, corazón, las ganas de echar hacia adelante a la familia y asegurar un próximo cheque”, agregó.

Además de sobrevivir a la pérdida del cinturón de la FIB en 2024, Subriel viene de arrojar un positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento, el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, arrojó negativo en la prueba antidopaje que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) que se le realizó el 24 de noviembre.

No obstante, Matías estará bajo probatoria por un año desde la fecha de la prueba. Durante este periodo deberá someterse a exámenes antidopaje adicionales a su costo, completar un programa educativo de nutrición del organismo y visitar gimnasios para orientarse sobre los riesgos de suplementos contaminados.

El CMB advirtió que si el boxeador arroja positivo en una prueba antidopaje durante el periodo de probatoria será suspendido indefinidamente, sin necesidad de una nueva investigación.