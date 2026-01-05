Cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche para despedir el 2025, el boxeador boricua Xander Zayas descansaba para en la mañana volver a la carga de su campamento de cara a su combate del 31 de enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Zayas no celebró la llegada del nuevo año 2026 con abrazos, jolgorio y brindis.

El campeón mundial de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) buscará unificar títulos cuando enfrente esa noche al alemán Abass Baraou, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una pelea unificatoria que podría convertirlo en el campeón unificado más joven del mundo.

“Realmente a las 12 estaba durmiendo. No recibí el año de pie. Tenía que levantarme temprano porque era de miércoles para jueves y yo entrenaba a las 8:00 de la mañana”, compartió el púgil en una videollamada con Primera Hora .

Para Zayas, el cambio de año no fue un momento de pedir el deseo particular de conquistar la reyerta, sino de gratitud y enfoque.

“Nunca pido deseos de lo que está en mis manos. Yo trabajo para eso, me esfuerzo para eso. Lo que sí pedí son las gracias y mucha sabiduría para mí, para esa noche y que nadie salga lastimado. Creo que siempre es lo más que deseo, además de todo, que podamos volver a donde nuestras familias sanos y salvos tanto yo como mi oponente”, contó.

“Los deseos me los dejo a mí. Yo me cumplo mis propios deseos con mi trabajo duro”, añadió.

Convencido de que los sueños se construyen con trabajo, el boricua (22-0, 13 KO’s) aseguró que llegará al combate en su mejor momento físico y mental.

Zayas expresó sentirse preparado tras enfrentar uno de los mejores campamentos de su carreras.

“Nos hemos enfocado en todo lo que nos hemos querido enfocar. Hemos trabajado de una manera muy bonita y eficiente... Ya no hay muchos ajustes que hacer, ahora es cuestión de seguir pasándola bien, hacer los últimos cortes de peso y treparnos en el ring, que eso diría yo que es lo más fácil siempre”, manifestó Zayas.

Sin detallar estrategias que piensa ejecutar dentro del ensogado, el puertorriqueño de 23 años, dijo que durante su campamento en Florida se ha centrado en la explosividad, la velocidad, la resistencia, la defensa y el contraataque.

La dedicación y el hambre que lo impulsan a mantenerse en la cima de su división permanecen intactas.

“Creo que todo va a ser clave. Todo se tiene que unir y todo va de la mano para que el 31 de enero luzca como quiero lucir y obtener ese campeonato unificado”, sentenció.

“Yo soy mejor que él”

Aunque reconoce las cualidades de Baraou, Zayas no tiene duda de que es superior a su rival (17-1, 9 KO’s).

“El talento, la mentalidad, la forma de ver la vida... Dentro del ring, mi boxeo, mi pegada, mi rapidez, todo”, abundó sobre lo que considera lo destaca sobre el alemán.

“Pienso que soy mejor que él en todos los aspectos de lo que se trata el boxeo, él es una gran persona, pero aquí no se nos paga por ser personas buenas. Aquí se nos paga por hacer nuestro trabajo dentro del ring. Yo sé y tengo claro, y él también tiene claro que yo soy mejor que él”, agregó.

Aunque pelear en el Coliseo siempre fue uno de sus sueños, Zayas insiste en que no se dejará llevar por la emoción.

“Es un espectáculo más. Es un ring más, es la pelea número 23. No hay ni más ni menos. Hay que hacer nuestro trabajo. Si no hago mi trabajo ahí, nada de esto valdrá la pena. Fue en vano todo el sacrificio y el esfuerzo”, comentó.

Sobre el nocaut, aunque suena llamativo, no es algo que busca de primera instancia. Aseguró está listo para batallar durante los 12 asaltos.

“Si se me da el nocaut en Puerto Rico, frente a mi gente, en una pelea tan importante, obviamente no hay break. Abass es un peleador aguerrido. No va a venir a tirarse. Hay mucho en la línea como para que él venga a simplemente coger un golpe y rendirse. No creo que que sea un peleador de quitarse así porque sí, tendremos que ir demoliéndolo y poco a poco ir haciendo nuestro trabajo. Si se da la oportunidad, la voy a aprovechar”, sostuvo Zayas.