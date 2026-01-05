Los Plataneros de Corozal defendieran con éxito su cancha Carmen Z. Figueroa este domingo y empataron a dos victorias por bando la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) ante los Cafeteros de Yauco.

Los marcadores del triunfo fueron 25-20, 21-25, 28-26 y 31-29.

Con el partido nivelado a un set por equipo, ambos sextetos llegaron empatados al punto 20 tras un error en ataque de Brandon Rattray. Desde ahí, se mantuvieron igualados hasta el 26, momento en que los Plataneros cerraron el parcial con un bloqueo de Guillermo Moya sobre Juan Felipe Castañeda y un ataque fallido nuevamente de Rattray.

PUBLICIDAD

Yauco no pudo sostener ventaja de set point 24-22, producto de dos ataques seguidos de Michael De la Cruz por el medio en el tercer set.

Corozal vino de atrás y niveló el set, provocando puntos extras luego de que De la Cruz enviara el servicio fuera de las líneas y Ramón Matos castigara un pase de los Cafeteros.

El intercambio se extendió hasta el punto 29, cuando Corozal se llevó el parcial y la ventaja en el partido. Diego Negrón no logró pasar el balón en servicio y, en la jugada siguiente, Joseph Oquendo bloqueó a Rattray.

En las estadísticas colectivas, Corozal dominó a Yauco 52-51 en ataques, 13-10 en bloqueos y 41-37 en defensas.

Ambos equipos finalizaron con cinco servicios directos, mientras que los Cafeteros sobresalieron en pases (52-43) y asistencias (29-9).

En la ofensiva, los Plataneros fueron liderados por Jalen Penrose con 26 puntos, seguido por Spencer Olivier con 18 y Oquendo con 13.

Por Yauco, Rattray aportó 22 unidades y el central veterano Jessie Colón sumó 14.

La serie continúa este miércoles en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, hogar de los Cafeteros, para el quinto partido.

Los bicampeones Caribes de San Sebastián esperan por el ganador para dar paso a la final.