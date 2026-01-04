Los Capitanes de Arecibo anunciarán este lunes a Jack McVeigh como su segundo refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), supo Primera Hora .

El ala-pívot, de 29 años y 6’8” de estatura, es miembro de la Selección de Australia y juega en la NBL, principal liga de ese país, con los Cairns Taipans. Actualmente, figura como el sexto mejor anotador del torneo con un promedio de 20.8 puntos, además de 6.1 rebotes y 4.3 asistencias por partido.

McVeigh también tuvo un breve paso en la NBA durante la campaña 2024-25, cuando disputó solo nueve encuentros con los Rockets de Houston. También tiene experiencia en la BBL de Alemania y la G League. Sin embargo, nunca ha pisado una cancha del BSN.

Con su firma, los Capitanes contarán con una nueva dupla en la pintura, conformada por McVeigh y el centro brasileño Timothy Soares, a quien anunciaron en noviembre como su primer importado.

Arecibo también contará con el alero Justin Reyes desde la jornada inaugural, a diferencia de años anteriores, y volverá a ser dirigido por Juan Cardona.

Los Capitanes terminaron la temporada pasada en la cuarta posición de la Conferencia B con marca de 18-16 y fueron eliminados en los cuartos de final por los Indios de Mayagüez.

El torneo 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.