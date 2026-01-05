El Baloncesto Superior Nacional (BSN) aprobó el viernes al licenciado Ricardo Carrillo como director de torneo a partir de la temporada 2026.

Carrillo, quien dejó la presidencia de la Asociación de Jugadores el 31 de diciembre, asumirá ahora el puesto que ocupó entre 1991 y 1997, luego de que Homero González decidiera no continuar en el cargo.

“Es un reto. Lo hago con mucho gusto a petición de Ricardo Dalmau, que llevaba tiempo hablándome sobre esta posición”, comenzó diciendo el nuevo director de torneo en una entrevista con Primera Hora .

“Una vez le comuniqué a los jugadores que no continuaría como presidente de la Asociación de Jugadores, Dalmau nuevamente vino a la carga. Es un reto porque durante el tiempo que fui presidente de la Asociación de Jugadores vi cómo fue cambiando y se fue transformando la figura del apoderado”, continuó.

PUBLICIDAD

Durante los seis años que presidió el gremio, Carrillo fue testigo de cómo la liga evolucionó con la entrada de empresarios y personalidades del entretenimiento con alto poder adquisitivo como apoderados. Esto elevó el torneo en diversos aspectos, pero también conllevó enmendar varias disposiciones del Reglamento del BSN para adaptarlo a la nueva realidad del torneo, según el licenciado.

“La liga se fue sofisticando en términos económicos y en la visión de los apoderados. Se conformó un tipo de negocio diferente, lo que hizo necesaria la reglamentación de muchas cosas mediante enmiendas. Hoy en día está todo dentro del marco reglamentario, y los apoderados buscan competir en igualdad de condiciones, que es hacia donde se han orientado muchas de las nuevas reglamentaciones”, explicó Carrillo.

El nuevo director de torneo compartió que Dalmau le hizo un acercamiento para asumir la posición tras la renuncia de José Couto en diciembre de 2024 por razones profesionales. No aceptó la propuesta por su compromiso con la Asociación de Jugadores, pero ahora que ocupa la silla tiene varias ideas sobre cómo mejorar la liga.

“En primer lugar, me gustaría tomar decisiones justas. En segundo lugar, crear unos protocolos para prevenir situaciones, como reglas de seguridad para que no haya problemas en el juego. También me gustaría crear un sistema de seguimiento del desarrollo de los árbitros porque no se debería esperar a que empiece la próxima temporada para hacer una evaluación física. Se le debe dar seguimiento todo el año para mejorar al grupo como oficiales”, compartió Carrillo.

PUBLICIDAD

“Con referencia a los jugadores, me interesa explorar cómo se puede implementar un programa de ayuda en psicología deportiva. Esto los ayudaría en distintas situaciones de juego y se evitarían situaciones”, abundó.

El licenciado adelantó a este medio que John Holland, centro de los Santeros de Aguada, le presentó a Dalmau una propuesta para un programa de ayuda en psicología deportiva. De acuerdo con el director de torneo, la liga está actualmente evaluando si es posible implementar la iniciativa de Holland a partir de la venidera campaña.

Carrillo entiende que esto serviría para prevenir incidentes como el que ocurrió el año pasado en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, cuando el refuerzo de los Mets de Guaynabo, DeMarcus Cousins, protagonizó un intenso altercado con fanáticos en las gradas.

Cousins fue suspendido por el resto de la temporada y sancionado con varias multas que superaban los $10,000 por conducta antideportiva, lenguaje obsceno hacia los oficiales, gestos provocadores hacia la fanaticada de los Vaqueros. A su vez, los Mets terminaron su contrato. No obstante, el altercado le dio la vuelta al mundo y empañó la imagen del BSN.

El licenciado también indicó que, aunque la liga ya envió un comunicado, todavía no ha firmado un contrato que lo oficialice como director de torneo. Actualmente, tiene un acuerdo verbal, pero espera formalizarlo pronto.

De igual manera, desconoce quién ocupará la vacante que dejó en la Asociación de Jugadores, pero señaló que Ángel Rodríguez, armador de los Cangrejeros de Santurce, está trabajando en la búsqueda de un sustituto.