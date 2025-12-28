Este año los titulares de las noticias deportivas de Primera Hora fueron acaparados por victorias que unificaron campeonatos, firmas de contratos millonarios y derrotas que se sintieron como baldes de agua fría.

El boxeo fue, sin duda, la disciplina que más capturó la atención de los lectores boricuas.

El triunfo de Xander Zayas sobre el mexicano Jorge “Chino” García fue quizá el de mayor impacto, ya que convirtió a quien una vez fue considerado la mayor promesa boricua en este deporte en el campeón superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

René “Chulo” Santiago también le trajo gloria al país cuando venció al japonés Kyosuke Takami por decisión dividida en suelo nipón para unificar los títulos minimosca (108 libras) de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) hace menos de dos semanas.

Sin embargo, nuestros púgiles también cayeron en el 2025. Edgar Berlanga fue noqueado por primera vez en su carrera profesional, luego de que el británico Hamzah Sheeraz lo derribó dos veces en el cuarto asalto y una más en el quinto de la pelea estelar de “Ring III”, la primera cartelera celebrada en el Estadio Louis Armstrong de Nueva York.

En esa misma velada, Subriel Matías volvió a proclamarse campeón mundial al derrotar al dominicano Alberto Puello por decisión mayoritaria en un pleito por el cinturón superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un día antes, pero en el Madison Square Garden, Amanda Serrano perdió la tercera pelea de su trilogía con la irlandesa Katie Taylor por decisión mayoritaria. Fue un resultado que rompió los corazones de los puertorriqueños que confiaban en que Serrano podía reivindicar sus dos primeras derrotas frente a Taylor por las coronas de las 140 libras.

Amanda Serrano y Katie Taylor después de su tercera pelea. ( Xavier J. Araújo Berríos )

El baloncesto local también vivió grandes momentos, pero recibió un duro golpe de realidad en el plano internacional.

Los Vaqueros de Bayamón sacudieron el panorama del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al anunciar la firma de sus tres refuerzos para la temporada 2025, Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Gracias a estos, Bayamón dominó el torneo de principio a fin y se coronó campeón por decimoséptima ocasión.

De igual manera, la llamada “liga más dura” fue noticia a nivel internacional, aunque no de buena manera. DeMarcus Cousins, refuerzo de los Mets de Guaynabo, tuvo un altercado con algunos fanáticos en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, que estuvo a punto de transformarse en un enfrentamiento físico por ambas partes.

El cuatro veces All-Star en la NBA fue suspendido por el resto de la campaña y sancionado con varias multas que superaban los $10,000 por conducta antideportiva, lenguaje obsceno hacia los oficiales, gestos provocadores hacia la fanaticada de los Vaqueros y enfrentamientos con varios espectadores. Además, los Mets terminaron su contrato.

La NBA, por su parte, volvió a Puerto Rico por primera vez desde el 2006 para celebrar un juego de pretemporada en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde el Magic de Orlando superó al Heat de Miami. Aunque el “Choliseo” fue tiroteado tras el anuncio de que Anuel AA iba a participar en un partido de celebridades, más de 16,000 fanáticos pudieron disfrutar del espectáculo.

Paolo Banchero, del Magic de Orlando, durante el juego de pretemporada contra el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. ( Xavier Araújo )

La Selección Nacional masculina, en cambio, cerró el año con dos reveses ante Jamaica en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027. Estas derrotas no solo complicaron la clasificación boricua al Mundial, sino que también evidenciaron que Puerto Rico ya no es una de las potencias de las Américas como en décadas anteriores.

El béisbol boricua también perdió a una leyenda con la muerte de Santos Alomar, padre de Sandy y Roberto Alomar. Santos, expelotero de las Grandes Ligas y exdirigente del Equipo Nacional, tenía 81 años.

A su vez, Edwin “Sugar” Díaz se convirtió en el relevista mejor pagado anualmente en las Mayores, luego de firmar un contrato de $69 millones por tres años con los bicampeones Dodgers de Los Ángeles. Esto después de que el cerrador naguabeño ejerciera su opción de salida del acuerdo de cinco temporadas y $102 millones que había pactado con los Mets de Nueva York en 2022 para probar la agencia libre.

En atletismo, el boricua Ayden Owens-Delerme ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial. El decatleta alcanzó los 8,784 puntos para establecer una marca nacional y colocarse en la élite mundial de esa disciplina.

Ayden Owens-Delerme muestra la medalla de plata que ganó en el Mundial de Atletismo. ( Pablo Martínez Rodríguez )

De esta manera, se convirtió en el tercer puertorriqueño en subir a un podio mundialista de atletismo. Los primeros en lograrlo fueron Javier Culson, quien ganó dos preseas de plata en los 400 metros con vallas en Berlín 2009 y Daegu 2011, y Jasmine Camacho-Quinn, que se alzó con el bronce en Eugene 2022 y la plata en Budapest 2023.

La puertorriqueña Mariecarmen Rivera también se alzó con la presea dorada en la final del Sprint Race del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Sunzal, El Salvador, para así conseguir su segundo triplete de preseas en campeonatos mundiales en menos de un mes.

Rivera se había colgado tres medallas en el Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) y en el de la Federación Internacional de Canotaje (ICF, por sus siglas en inglés).