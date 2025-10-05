Con seis jugadores en doble dígito, el Magic de Orlando vino de atrás para derrotar, 126-118, al Heat de Miami para dar inicio a la pretemporada de la NBA en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El partido marcó la primera vez que la mejor liga del mundo visitaba la isla para un duelo oficial de exhibición desde que el Heat de Dwayne Wade y Shaquille O’Neal enfrentaron a los Pistons de Detroit en el “Choliseo” hace 19 años.

Esta vez, Miami volvió a pisar tierra boricua liderado por su tres veces Todo-Estrella, Bam Adebayo, y Andre Wiggins. Tyler Herro, la otra figura principal del Heat, no hizo el viaje debido a que se sometió a mediados de septiembre a una cirugía en el pie.

PUBLICIDAD

El Magic, por su parte, trajo al estelar delantero de raíces italianas Paolo Banchero. El alemán Franz Wagner, la segunda voz cantante en la ofensiva de Orlando, también estuvo presente.

Desmond Bane, adquirido por el Magic en la temporada muerta mediante un cambio, debutó esta noche con su nuevo equipo. Del mismo modo, Norman Powell vio acción en su primer partido con el Heat.

El juego de exhibición también tuvo sabor boricua con la presencia de Ethan Thompson y Alex Morales. Thompson juega por el Heat, mientras que Morales milita con el Magic. Morales anotó nueve puntos y Thompson cinco.

Wiggins, segundo canadiense elegido en el primer turno del Sorteo de Novatos de la NBA, abrió el marcador con una güira a menos de 30 segundos desde que sonó el silbato para dar inicio al histórico juego. Un minuto después, el alero de 30 años volvió a quemar la malla con un triple que alejó a Miami por 5-0. El armador Tyus Jones respondió con un disparo detrás del arco que puso al Magic en el marcador.

El quinteto dirigido por Erik Spoelstra aumentó su corta ventaja con dos tiros libres de Adebayo tras una falta de Banchero. Pero Orlando se fue al frente por primera vez en el partido gracias a un canasto y falta de su estrella con raíces italianas y un disparo a media distancia de Tristan da Silva con 9:07 por jugar en el primer parcial.

El Magic llegó a estar arriba por cinco puntos (12-7) luego de un par de visitas a la línea de los suspiros, pero Powell cortó la delantera con su primer triple en uniforme del Heat. Miami recuperó la ventaja por el mínimo (15-14) con dos visitas a la línea del tiro libre por parte de Adebayo y un puente aéreo de Nikola Jovic, cuando quedaban 5:59 en el primer periodo.

PUBLICIDAD

Jett Howard volvió a darle vuelta al marcador por 17-15 a favor de Orlando con un disparo desde el perímetro. Ethan Thompson, escolta de raíces puertorriqueñas ingresó al partido pocos segundos después. Ambas escuadras continuaron intercambiando la ventaja hasta que Miami logró un avance de 10 puntos, que despegó al Heat por 27-19 con 1:34 en el reloj. Miami se aferró a la delantera y se dirigió al segundo episodio al frente por 29-21.

El Heat se despegó por doble dígito (33-21) a los pocos segundos de comenzar el segundo parcial tras un triple de Wiggins. Sin embargo, Orlando respondió con una corrida de siete unidades que terminó con un triple de da Silva para poner acercarse por 33-28. Wiggins detuvo el sangrado con una güira acrobática. Acto seguido, Wendell Carter Jr. convirtió un disparo detrás del arco que disminuyó la brecha a cuatro tantos (35-31) con 8:53 por jugar en la primera mitad.

Miami contrarrestó con otro ‘rally’ de siete tantos que concluyó con un canasto desde el perímetro de Jovic para alejarse por 11 puntos (42-31) cuando quedaban 7:46. Bane frenó el avance del Heat con un triple, pero el conjunto de Spoelstra mantuvo su pie en el acelerador por el resto del segundo periodo para finalizar la primera mitad con una ventaja de 61-50.

Alex Morales, otro canastero de ascendencia boricua, entró al partido en el inicio del tercer parcial con el Magic. No obstante, fue Thompson el primer puertorriqueño que anotó en el primer juego de la NBA en Puerto Rico en casi una década tras atinar un triple cuando restaban 9:17 del tercer episodio. El canasto del boricua le dio a Miami una delantera de doble dígito (69-59), que fue reducida rápidamente por el georgiano Goga Bitadze, quien anotó seis puntos corridos.

PUBLICIDAD

Orlando no se quitó y recuperó la ventaja por primera vez desde el primer periodo con un triple de Morales. Pero la delantera del Magic duró bien poco gracias a un tiro detrás del arco del italiano Simone Fontecchio. Miami, aunque perdió la ventaja en un par de ocasiones, logró irse al cuarto parcial arriba en el marcador por 93-90 tras un triple de Trevor Keels en los segundos finales.

Orlando, en cambio, viró la pizarra por 94-93 con un donqueo de Jain Cain y Noah Penda en el comienzo del cuarto periodo. Al rato, el Heat se fue al frente, pero el Magic empató el partido, 97-97, luego de que Morales metiera uno de dos intentos desde la línea de los suspiros. El puertorriqueño visitó la línea de nuevo y encestó sólo una de sus tiradas libres.

En su intento por poner a Orlando arriba en la pizarra, Morales continuó atacando y convirtió un canasto a media distancia que cortó la delantera de Miami a 105-104 con 6:05 del tiempo reglamentario.

De inmediato, el Magic tomó la delantera por 109-107 con un canasto y falta de Reece Beekman. Aún así, el partido se mantuvo cerrado hasta que, con tres minutos por jugar, Orlando se despegó por seis puntos (121-114) tras un tapeo de Morales. Miami trató de responder con un triple de Myron Gardner, que redujo el margen a seis unidades nuevamente (124-118), pero ya quedaban solo 40 segundos por jugar y era muy tarde para virar el marcador.