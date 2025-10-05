Erik Spoelstra comenzó el sábado su decimoséptima pretemporada de la NBA como dirigente del Heat de Miami con una derrota ante el Magic de Orlando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Como acostumbra durante esta fase del torneo, le dio pocos minutos a sus estrellas, como Bam Adebayo, y decidió probar nuevos talentos para evaluar quiénes harán el roster final de 15 jugadores cuando inicie la campaña regular este 21 de octubre.

Uno de ellos fue el escolta puertorriqueño Ethan Thompson, quien terminó la noche con cinco puntos, seis asistencias y tres rebotes en 27 minutos. Aunque no fue efectivo del campo al solo encestar uno de sus seis disparos, el veterano entrenador elogió la labor del boricua después del primer partido de la NBA en la isla desde 2006.

“Nos gusta Ethan. Hemos sido fans desde hace mucho. Intentamos firmarlo hace un par de años, pero no se pudo concretar, así que lo hemos seguido desde entonces”, dijo Spoelstra en una conferencia de prensa.

“Siempre he pensado que tiene las cualidades para encajar en nuestro sistema de juego. Ha tenido un campamento de entrenamiento muy bueno. Solo tiene que seguir jugando. Está muy cerca. Para mí, es un jugador de NBA. Solo es cuestión de la oportunidad y el momento adecuado”, continuó.

Ethan Thompson está vistiendo el uniforme del Heat de Miami por primera vez en su carrera. ( Xavier Araújo )

Thompson firmó a mediados de agosto un contrato Exhibit 10 con Miami. Este tipo de acuerdo tiene una duración de un año, no es garantizado y es de salario mínimo. Además permite a la franquicia incorporar canasteros a su campamento de entrenamiento y a la Liga de Verano, con el objetivo de convertirlo en un contrato de dos vías, darles un puesto en la plantilla final o que jueguen para su equipo afiliado en la G League.

El escolta, de 26 años, está consciente de la oportunidad dorada que tiene frente a él y no piensa desaprovecharla. Tendrá que continuar impresionando a su dirigente para obtener el último contrato de dos vías que Miami tiene disponible.

“Creo que solo quieren que sea yo mismo. Les gustó cómo llegué y he estado en contacto con ellos durante los últimos años. Pienso que solo necesito competir y jugar con intensidad, ¿sabes? Hacer lo que sea necesario para ganar”, indicó, por su parte, Thompson.

Ethan Thompson durante una jugada defensiva en el juego de pretemporada de NBA en Puerto Rico entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando. ( Xavier Araújo )

Spoelstra estuvo al mando del Heat, que con el trío de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, dominó la NBA y ganó dos campeonatos. En la actualidad, es considerado uno de los mejores dirigentes en la liga y se ha ganado la admiración de todos por sus humildes comienzos como coordinador de video en Miami, incluida la de Thompson.

“Escucho con atención cada palabra que dice, sin duda. Tener a alguien con tanto conocimiento de baloncesto… Es un entrenador del Salón de la Fama. Es algo por lo que estoy agradecido y de lo que aprendo cada día”, afirmó el joven escolta.

Thompson firmó en febrero un contrato de dos vías con Orlando. Participó en 31 partidos de temporada regular de la G League con los Osceola Magic y promedió 18.4 puntos, 4.9 rebotes y 3.2 asistencias. Por esto, no jugó en la campaña anterior del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Osos de Manatí.