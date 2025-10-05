El regreso de la NBA a Puerto Rico tuvo sabor boricua la noche del sábado cuando el Magic de Orlando y el Heat de Miami se vieron las caras en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Aunque estrellas como Paolo Banchero y Bam Adebayo dijeron presente, fueron los puertorriqueños Ethan Thompson y Alex Morales quienes se robaron los aplausos del público cuando ingresaron al primer juego de la mejor liga de baloncesto del mundo en la isla desde 2006.

Thompson, del Heat, hizo su debut en el primer parcial, mientras que Morales, del Magic, vio sus primeros minutos en el inicio de la segunda mitad.

Ambos son reservas de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y buscan ganarse un puesto en la plantilla de 15 jugadores de sus respectivos equipos mediante un contrato de dos vías, luego de haber firmado uno no garantizado durante la temporada muerta. Eso dependerá de su aportación en la pretemporada, que comenzó el sábado frente a 16,000 personas en el “Choliseo”.

“Siempre es especial jugar aquí en Puerto Rico, especialmente en un escenario como este con la NBA. Estoy bien agradecido con los coaches y la gerencia por haberme dado la oportunidad de jugar. Solo pensé en jugar como acostumbro y lo que venga, vendrá. Sabía que iba a recibir mucho cariño de los fanáticos, así que eso definitivamente me dio un extra de energía”, dijo Morales a preguntas de Primera Hora después del partido de exhibición.

El escolta, de 27 años, anotó nueve puntos, incluyendo un tapeo en los últimos momentos del cuarto periodo que ayudó al Magic derrotar 126-118 al Heat. Además, atrapó seis rebotes y repartió tres asistencias en 18 minutos.

“Ese tapeo fue suerte, pero fue uno bueno. Hicieron mucho ruido cuando se metió, así que aprecio eso”, comentó entre risas sobre el canasto que consiguió con menos de dos minutos en el reloj. “Me sentí muy bien esta noche. Este es el nivel más alto de baloncesto y se sintió bien tener unos minutos para salir a competir. Ojalá tenga más. Creo que podré hacer el roster si continúo siendo yo, confiando en mis compañeros y haciendo todo lo que el dirigente me pida”, continuó.

Thompson, por su parte, terminó con cinco puntos, seis asistencias y tres rebotes en 27 minutos. No tuvo una noche efectiva desde el campo al fallar cinco de los seis disparos que tomó.

“Es una experiencia maravillosa. Es algo que siempre he soñado. Cuando eres niño, tu sueño es jugar en la NBA y poder hacer eso aquí en Puerto Rico es una gran experiencia. Siempre es divertido jugar en Puerto Rico. El ambiente que trae la fanaticada por su amor al juego siempre es especial”, comentó el escolta, de 26 años, a este medio.

El boricua Ethan Thompson, del Heat de Miami, en el juego de pretemporada contra el Magic de Orlando en Puerto Rico. ( Xavier Araújo )

A diferencia de Morales, que ya ha formado parte de la organización del Magic con su filial en la G-League, esta es la primera vez que Thompson juega con el Heat. Compartió que ha sido una experiencia gratificante en la que ha aprendido mucho en poco tiempo.

“Creo que va bien. He estado entrenando con ellos antes del campamento de pretemporada y también durante el campamento, así que ha sido bastante bueno. Solo intento aprovechar al máximo esta oportunidad. Ahora mismo tienen un puesto disponible para un contrato de dos vías, así que estoy luchando por eso”, sostuvo Thompson.

La temporada de la NBA está programada para comenzar el 21 de octubre. El Heat y el Magic volverán a enfrentarse al día siguiente en el Kia Center, de Orlando, en lo que será el primer juego de la campaña para ambos equipos.