Jonathan Isaac tiene intenciones de reconectar con sus raíces puertorriqueñas.

El abuelo del ala-pívot del Magic de Orlando nació en la isla y su madre habla español con fluidez, así que participar en el juego de pretemporada de la NBA contra el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue algo especial para él.

“Fue increíble. Ya había estado aquí antes y la gente estaba emocionada. Me alegra que hayamos venido. Me encantó jugar frente al público puertorriqueño, pero sinceramente necesito conectarme más con mis raíces. Mi mamá habla español con fluidez y yo tengo que trabajar en eso, pero se siente bien estar aquí y aprender más sobre la cultura”, expresó Isaac después del partido de exhibición en el que Orlando salió victorioso.

“Mi abuelo es puertorriqueño. De ahí es que saqué mis rizos”, agregó entre risas.

A pesar de su ascendencia boricua, el canastero, de 28 años y 6’10” de estatura, no forma parte del programa nacional adulto. En 2019, dijo a Primera Hora que no tenía intenciones de vestir la camiseta del seleccionado que acababa de clasificar a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2019.

El sábado en la noche confesó a los medios que José Juan Barea y Maurice “Moe” Harkless intentaron reclutarlo. “Era bien joven, tenía mi agenda llena en verano y las lesiones me afectaron”, contestó cuando se le preguntó por qué no aceptó el llamado para integrarse al Equipo Nacional.

Isaac sufrió en agosto de 2020 una lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) y en el menisco. Esto provocó que se perdiera las temporadas 2020-21 y 2021-22 de la NBA.

En la actualidad, se encuentra saludable y participó en 71 de 82 juegos que disputó Orlando en la campaña anterior. Y con su cuerpo saludable nuevamente, Isaac dejó la puerta abierta a unirse en un futuro a la Selección Nacional de Puerto Rico.

“Lo he pensado mucho, pero veremos qué sucede. No he estado saludable por un tiempo… Realmente, no sé”, indicó.

Isaac compartió que Carlos Arroyo, gerente general del seleccionado patrio, no se ha comunicado con él durante este tiempo para hablar acerca de la posibilidad de integrarse al Equipo Nacional. De hecho, no sabía que el otrora armador del Magic ocupa ese puesto. “No sabía que era el gerente general”, comentó.

Isaac promedió 5.4 puntos y 4.4 rebotes en 15.4 minutos por cotejo en la pasada campaña. Orlando terminó con marca de 41-41 y fue eliminado en cinco partidos por los Celtics de Boston en la primera ronda.

El ala-pívot de raíces puertorriqueñas entiende que, con un Paolo Banchero saludable, Franz Wagner y la adición de Desmond Bane, tienen opciones reales de ganar la Conferencia del Este.

“Estoy emocionado. Creo que tenemos un buen equipo e iremos lejos. Nuestra meta es ganar el Este. Obviamente, en el transcurso de la temporada siempre hay sus altas y bajas. Pero ahora con un jugador como Desmond Bane nos da la habilidad de abrir más la cancha. Eso lo ayuda a él a penetrar en la pintura también. Es tenaz. Juega buena defensa y es un jugador polivalente”, opinó sobre esta versión del Magic.

La temporada de la NBA está programada para comenzar el 21 de octubre. El Heat y el Magic volverán a enfrentarse al día siguiente en el Kia Center, de Orlando, en lo que será el primer juego de la campaña para ambos equipos.