Nueva York. Ante casa llena en el Madison Square Garden y con un apasionado público que se dejó sentir, la irlandesa Katie Taylor se llevó la tercera pelea de la trilogía ante la boricua Amanda Serrano.

Un juez vio la pelea 95-95 y otros dos 97-93 a favor de Taylor.

Fue una decisión que llenó de sorpresa y tristeza a los fanáticos de campeona unificada de las 126 libras, pero llenó de alborozo a la campeona indiscutible del peso superligero (140 libras).

KATIE TAYLOR REMAINS THE UNDISPUTED SUPER LIGHTWEIGHT CHAMPION BY MAJORITY DECISION #TaylorSerrano pic.twitter.com/Ei9DnOjmTE — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Fueron 10 asaltos distintos a las primeras dos peleas, en las que hubo más golpes y bastante sangre. Para esta ocasión, las púgiles fueron con más calma y no se vieron intercambios acalorados.

Con el resultado, Taylor eleva su récord a 25-1, con seis nocauts. Serrano -sin embargo- cayó a 47-4-1 y 31 anestesiadas.

“Victoria increíble. Gracias, Jesús. Hoy necesitaba mucha fuerza. Muchas personas oraron por mí y eso te da esa fortaleza para darlo todo aquí. También quiero agradecerle a Amanda Serrano. Qué peleadora tan increíble. Hicimos historia juntas tres veces y es un privilegio compartir el ring con ella”, dijo Taylor después del pleito.

“Pensaba que había hecho lo suficiente para ganar la pelea antes de escuchar la decisión de los jueces. Boxeé inteligente, pero mis combates con Amanda siempre son cerrados. A veces es difícil decidir quién gana cada asalto, pero solo le doy gracias a Dios porque esta noche fue mi mano la que se levantó”, agregó.

Katie Taylor and Amanda Serrano complete their THIRTIETH ROUND in the ring together — closing out an historic boxing trilogy. #TaylorSerrano pic.twitter.com/2WRMFpnk1t — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Serrano, por su parte, indicó que esta vez hizo ajustes para tratar de destronar a Taylor, lo que conllevó un combate con menos acción que en las primeras dos ocasiones en que ambas se pusieron los guantes.

“Intenté algo diferente. Se trataba de trabajar con inteligencia, no con más esfuerzo. Traté de mantener la distancia y no entrar a intercambiar golpes con ella, porque eso no funcionó en las dos primeras peleas. Así que nos mantuvimos con los golpes largos y el uno-dos. Supongo que no fue suficiente. Un juez a vio empate. No sé. Tengo que verla de nuevo. Mi equipo me dijo que gané. Obviamente, siempre me voy con lo que mi equipo me diga. Me estaban diciendo qué hacer y traté de obedecer en el ring”, declaró la puertorriqueña.

“Pero quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir y apoyar el boxeo femenino. Fue realmente una noche increíble para todas nosotras, y estoy llorando por ustedes. Ustedes nos apoyan a nosotras las mujeres, y gracias a todos ustedes pudimos demostrar nuestras habilidades y tener esta plataforma”, continuó entre lágrimas.

El ambiente comenzó a calentar desde antes de la pelea estelar, con imágenes de las llegadas de las dos protagonistas y del momento en que les vendaban las manos.

Los fanáticos de cada bando se hicieron sentir con aplausos y gritos. También se observaron personas con banderas de Puerto Rico y de Irlanda. Una vez se acabó la pelea, los fanáticos de Taylor bajaron a la zoan del cuadrilátero a celebrar la victoria de la suya.

De igual manera, se vieron personalidades como el arcto y comediante Kevín Hart, quien fue entrevistado en medio de la transmisión, y el actor Luis Guzmán.

Antes de la entrada de las peleadoras, el recinto se llenó de éxitos latinos como “Danza Kuduro”, de Don Omar; “Pepas”, de Farruko; “Mi Gente“, de J Balvin y Willy William; y “Gasolina”, de Daddy Yankee. “The Final Countdown”, de Europe, tampoco pudo faltar.

Una vez más, las banderas de Puerto Rico e Irlanda flotaron por el recinto, mientras las personas se ponían de pie en espera del comienzo de la pelea.

La llegada de Serrano fue sazonada con una breve presentación de la cantante dominicana Natti Natasha mietras entonaba “Criminal”. Por si fuera poco, y mientras el cantante Bad Bunny se presentaba en su primer concierto de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico, Serrano entró al ritmo de “NUEVAYoL”.

Amanda Serrano enters the sold-out Madison Square Garden with the KNICKS CITY DANCERS. #TaylorSerrano pic.twitter.com/xHM2Qvj2NT — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Taylor -por su parte- llegó al ritmo de la canción religiosa “Even Though I Walk”, de Bethel Music y Hannah McClure. La acompañó el promotor Eddie Hearn, quien no había sido visto durante la semana.

La puertorriqueña se convirtió en monarca indiscutida de las 126 libras el 4 de febrero de 2023, al vencer a la mexicana Erika Cruz en el combate estelar celebrado en el Teatro Hulu del Madison Square Garden. Con esa victoria, Serrano hizo historia al convertirse en la primera boxeadora puertorriqueña —hombre o mujer— en unificar todos los títulos de una misma división.

Serrano y Taylor se midieron por primera vez el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden. La boricua subió dos divisiones para retar a Taylor por sus títulos del peso ligero (135 libras), y aunque dominó varios asaltos —incluyendo un dramático quinto round—, la irlandesa se llevó la victoria por decisión dividida en un controversial fallo.

La segunda vez que se midieron fue el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, y también se transmitió por Netflix.

Esta vez se enfrentaron en la división superligera (140 libras), y la irlandesa se impuso por decisión unánime, en otro polémico dictamen, que al día de hoy muchos discuten. En dicho combate, Serrano sufrió un profundo corte en el rostro producto de un cabezazo de la oponente.

En la semiestelar, Alycia “The Bomb” Baumgardner (16-1, 7 KO’s) defendió su título de monarca indiscutida del peso superpluma con una victoria por decisión unánime ante la española Jennifer Miranda (12-1, 1 KO), quien llegó a la reyerta como la campeona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La transmisión de Netflix dio inicio con el pleito en el que Ellie Scotney (11-0) retuvo sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la revista The Ring, y sumó a su colección el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por decisión unánime a la mexicana Yamileth “Yeimi” Mercado (24-4, 5 KO’s) en una pelea de unificación en las 122 libras.

Shadasia “The Sweet Terminator” Green (16-1, 11 KO’s) se proclamó campeona unificada en las 168 libras al imponerse por decisión divida ante Savannah “Silent Assassin” Marshall (13-2, 10 KO’s). Con su triunfo se quedó con los cinturones de la FIB, de la OMB y The Ring.

Otros resultados

En el combate que abrió la cartelera, la dos veces olímpica y excampeona mundial amateur, Tamm Thibeault, consiguió su tercera victoria como profesional —la segunda por la vía rápida— al noquear a los 2:18 del quinto asalto a Mary Casamassa, quien perdió su invicto y ahora tiene marca de 6-1 con dos nocauts.

El pleito, disputado en las 160 libras, se celebró con asaltos de tres minutos, al igual que en los combates masculinos.

Mientras, Ramla Ali (10-2, 2 KO’s) se impuso a la brasileña Lila Furtado (11-3, 2 KO’s) por decisión unánime en un combate a ocho asaltos en el peso supergallo (122 libras). Luego de anunciarse el resultado, se escucharon abucheos del público.

Furtado -visiblemente- incrédula y molesta se bajó del cuadrilátero.

La excampeona indiscutida y actual campeona interina del CMB en el peso superligero (140 libras), Chantelle “Il Capo” Cameron (21-1, 8 KO’s) retuvo su correa por decisión unánime ante Jessica “The Cobra” Camara (14-5-1, 3 KO’s).

Por su parte, Cherneka “Sugar Neekz” Johnson (18-2, 7 KO’s) se convirtió en campeona indiscutida del peso gallo al vencer por nocaut a la la monarca de la FIB, Shurretta “Chiccn” Metcalf (14-3-1, 2 KO’s).

Este combate fue detenido a los 2:02 del noveno asalto debido al castigo que Metcalf recibió, incluida una caída en la cuarta vuelta. La decisión del médico no fue bien recibida por la ahora excampeona, que se negó a felicitar a su rival.