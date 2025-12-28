José Alvarado le mete un puño a Mark Williams en el juego entre los Pelicans y los Suns
El armador puertorriqueño y el centro de Phoenix fueron expulsados del partido después del altercado.
Nueva Orleans. Devin Booker anotó 20 puntos, incluidos dos tiros decisivos en los momentos finales, y los Suns de Phoenix vencieron el sábado 123-114 a los Pelicans de Nueva Orleans, para lograr una barrida en los dos juegos consecutivos que conformaron su serie.
Booker lideró a siete jugadores de los Suns que lograron cifras de dos dígitos. Dillon Brooks totalizó 18 puntos, Collin Gillespie anotó 17, Jordan Goodwin agregó 16 y Royce O’Neale terminó con 15.
Trey Murphy III anotó 24 puntos por los Pelicans, y Zion Williamson sumó 22 desde el banco al acertar ocho de 11 disparos. El pívot novato Derik Queen registró 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jeremiah Fears anotó 18 unidades y Saddiq Bey finalizó con 17.
El encuentro se puso tenso en el tercer cuarto después de que Nueva Orleáns montó una racha de 12-2 para reducir el déficit a 73-71. Tras un silbato, el armador puertorriqueño José Alvarado y el centro Mark Williams intercambiaron golpes. Ambos fueron expulsados.
Los dos se enredaron después de que Williams, de 7’1″ de estatura, estableció una pantalla de balón sobre Alvarado, de 6′0″. El boricua empujó a Williams para apartarlo del camino.
Tras el pitazo, Williams empujó a Alvarado por la espalda, y se desató una pelea.