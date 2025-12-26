Denver. Nikola Jokic brilló en la Navidad con un triple-doble de 56 puntos y estableció un récord de la NBA con 18 unidades en tiempo extra, para guiar el jueves a los Nuggets de Denver hacia una victoria de 142-138 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Jokic rompió el récord de Stephen Curry, de 17 puntos en un tiempo extra, establecido en 2016. Se trata del número más alto logrado por cualquier jugador en la prórroga, ya sea en temporada regular o en los playoffs de la NBA.

El serbio añadió 16 rebotes y 15 asistencias, en tanto que Jamal Murray anotó 35 unidades por los Nuggets, quienes mejoraron a una foja de 3-0 esta temporada contra los Wolves.

NIKOLA JOKIĆ WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY 🤯



🃏 56 PTS

🃏 16 REB

🃏 15 AST

🃏 2 BLK

🃏 4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY 🚨 pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) December 26, 2025

Minnesota cayó pese a una contribución de 44 puntos de Anthony Edwards, sólo para verlo expulsado en el período extra por discutir las decisiones de faltas.

Los Nuggets ganaron a pesar de jugar sin tres titulares, incluido Cameron Johnson, quien se lesionó la rodilla derecha en Dallas el martes por la noche.

Edwards cumplió su predicción de una gran actuación en la noche de Navidad. Lideró a Minnesota de regreso tras un déficit de 15 puntos en los últimos cinco minutos y medio del tiempo regular y encestó un triple con 1,1 segundos restantes en el cuarto periodo para empatarlo a 126.

Edwards añadió siete puntos rápidos mientras los Wolves abrieron el alargue con una racha de 9-0, pero mientras los Nuggets luchaban por regresar, Edwards cometió dos faltas técnicas y fue expulsado.

En la previa del duelo, Edwards le dijo a ESPN: “Voy a tener 30 puntos seguro. Podría tener 40. Pero va a ser una gran noche”.

Houston le agua la fiesta a los Lakers

En otro partido, Amen Thompson anotó 26 puntos para liderar a seis jugadores con cifras de dos dígitos, y los Rockets de Houston nunca estuvieron en desventaja durante el partido navideño, en el que propinaron una paliza de 117-96 a Luka Doncic y los Lakers de los Ángeles.

Kevin Durant añadió 25 puntos y nueve asistencias a la causa de los Rockets, quienes pusieron fin a una racha de dos derrotas y mejoraron a un registro de 7-7 como visitantes. Thompson sumó siete rebotes y cinco asistencias.

AMEN & KD SHOW OUT ON CHRISTMAS DAY 🌟🌟



Amen: 26 PTS, 7 REB, 5 AST

KD: 25 PTS, 4 REB, 8 AST, 2 BLK, 4 3PM



Rockets win in LA for #NBAXmas 🚀 pic.twitter.com/VIqxU0dNqv — NBA (@NBA) December 26, 2025

Doncic anotó 25 puntos y LeBron James agregó 18 por los Lakers, quienes cayeron a 25-27 en su 27ª aparición consecutiva en Navidad y su 52ª en total en una tradición que comenzó en 1949. Han perdido tres compromisos seguidos en general.

Doncic y James se combinaron para atinar cuatro de 11 tiros de tres puntos. También sumaron nueve de las 16 pérdidas de balón de los Lakers.

El esloveno Doncic regresó después de perderse una derrota en Phoenix tras lesionarse la pierna izquierda en un revés ante los Clippers de Los Angeles el fin de semana pasado.

James y Durant se enfrentaron en un duelo entre los jugadores con mayor puntuación en la historia de la NBA. Ningún par de jugadores rivales había entrado a un juego con más puntos combinados en sus carreras.

Alperen Sengun atrapó 12 rebotes para ayudar a los Rockets a dominar los tableros por 48-25. Consiguió tantos como toda la alineación titular de los Lakers combinada.

Anthony Davis vuelve a lesionarse

Más temprano, Stephen Curry anotó 23 puntos y encestó un triple clave con 3:45 minutos restantes, Jimmy Butler se apuntó 14 unidades, nueve asistencias y nueve rebotes, y los Warriors de Golden State derrotaron 126-116 a los Mavericks de Dallas.

El astro novato de los Mavericks, Cooper Flagg, sumó 27 puntos al atinar 13 de 21 tiros. Contabilizó también seis rebotes y cinco asistencias en su debut en partidos navideños.

Por su parte, Brandon Williams anotó 26 tantos desde el banquillo.

Klay Thompson regresó para enfrentarse a los Warriors, su equipo anterior, en el partido, después de perderse el duelo del martes contra los Nuggets debido a molestias en la rodilla izquierda.

Y Curry, quien conformó con Thompson la dupla conocida como los “Splash Brothers”, siguió echando un vistazo al calentamiento de su excompañero antes de que se encontraran en el centro de la cancha para un saludo y un abrazo. Thompson recibió una cálida ovación cuando ingresó al encuentro por primera vez con 5:51 minutos restantes en el primer cuarto.

El pívot de los Mavericks, Anthony Davis, no regresó después de salir en el segundo cuarto por espasmos inguinales. Davis sumó tres puntos, tres rebotes y dos bloqueos en 11 minutos.

Mavericks star Anthony Davis has sustained a minor groin strain and is likely to miss a few games, sources tell ESPN. Davis, a significant trade target, will be evaluated daily. Mavs have taken a cautious approach with injuries, specifically for Davis, and will continue to do so. https://t.co/eMBq8x3XNm — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2025

Draymond Green jugó de inicio y contribuyó con siete puntos y cinco rebotes jugando con problemas de faltas dos días después de que tanto él como el entrenador Steve Kerr se involucraron en acaloradas protestas durante un tiempo muerto en el tercer cuarto contra Orlando. Posteriormente, ambos se disculparon.