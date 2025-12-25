Los Indios de Mayagüez completaron el miércoles su trío de refuerzos para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con la firma del armador Nathan Sobey.

El australiano, de 35 años, debutó la campaña pasada en la llamada “liga más dura” con los Santeros de Aguada. Fue uno de los mejores anotadores del quinteto aguadeño con un promedio de 16 puntos, 3.9 rebotes y 3.9 asistencias, en 30 partidos.

Actualmente, está militando en la NBL, el principal torneo de su país, donde acumula una media de 21.1 unidades, 3.6 capturas y 4.3 asistencias por encuentro con el South East Melbourne Phoenix.

PUBLICIDAD

Mayagüez anunció la semana pasada a sus otros dos importados para la venidera temporada a través de un video publicado en sus redes sociales. Tanto Sam Waardenburg como Tyrell Harrison volverán a vestir el uniforme de la “Tribu”.

Ambos ayudaron a los Indios a terminar en la primera posición de la Conferencia B con marca de 21-13. Sin embargo, Harrison, centro australiano de 26 años y 7’0” de estatura, salió de las filas de Mayagüez a finales de mayo tras recibir invitaciones a campamentos de la NBA, por lo que no fue parte de la corrida que los dirigidos por Iván “Pipo” Vélez realizaron hasta la final de la Conferencia B.

Waardenburg, delantero neozelandés de 26 años y 6’10” de estatura, fue finalista al premio Jugador Más Valioso e incluido en el Quinteto Ideal en su primera campaña en la llamada “liga más dura”, luego de registrar 17.2 tantos y 7.3 tablas por desafío. Harrison, en cambio, promedió un doble-doble de 18.8 puntos y 10.2 rebotes por encuentro.

La “Tribu” también ha hecho otras movidas desde que terminó el torneo. Acordó una extensión de contrato con Vélez hasta 2027.

Además, hicieron un sorpresivo traspaso en el que enviaron a su armador Georgie Pacheco a los Atléticos de San Germán por Tjader Fernández y “consideraciones económicas”. Con la firma de Sobey, Fernández podría salir del banco como hizo en la campaña anterior con San Germán y jugar como escolta.

A su vez, adquirieron en la temporada muerta a Benito Santiago Jr. mediante un canje con los Cangrejeros de Santurce por un intercambio de turnos de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

De igual manera, recibieron a José Placer en un cambio con los Criollos de Caguas por Jeff Early Jr., y a su vez, firmaron a los agentes libres Cliff Durán y Carlos “Yao” López.

La temporada 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.