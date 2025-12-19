Los Indios de Mayagüez anunciaron el jueves que repetirán a los refuerzos Sam Waardenburg y Tyrell Harrison en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en lo que describen como un regalo de Navidad adelantado para sus fanáticos a través de un video publicado en sus redes sociales.

Waardenburg, delantero neozelandés de 26 años y 6’10” de estatura, fue finalista al premio Jugador Más Valioso e incluido en el Quinteto Ideal en su primera campaña en la llamada “liga más dura”, luego de promediar 17.2 puntos y 7.3 rebotes por juego.

Harrison, centro australiano de 26 años y 7’0” de estatura, acumuló una media de 18.8 unidades y 10.2 capturas por partido.

Sin embargo, salió de las filas de Mayagüez a finales de mayo tras recibir invitaciones a campamentos de la NBA. Por esta razón, los Indios no contaron con Harrison en la postemporada y firmaron como sustituto al pívot estadounidense Nick Perkins.

Aun así, la “Tribu” avanzó a las semifinales del BSN, ahora conocidas como finales de conferencia, por primera vez desde 2012 y se quedó a dos victorias de clasificar a la final. Esto después de terminar la fase regular en la primera posición de la Conferencia B con marca de 21-13. Mayagüez todavía no ha informado cuál sería su tercer importado.

Pero esta no es la primera movida que han hecho los Indios desde que terminó el torneo.

La “Tribu” acordó una extensión de contrato con el dirigente mayagüezano Iván “Pipo” Vélez hasta 2027. Además, hicieron un sorpresivo traspaso en el que enviaron a su armador Georgie Pacheco a los Atléticos de San Germán por Tjader Fernández y “consideraciones económicas”.

También adquirieron en la temporada muerta a Benito Santiago Jr. mediante un canje con los Cangrejeros de Santurce por un intercambio de turnos de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

Además, recibieron José Placer en un cambio con los Criollos de Caguas por Jeff Early Jr., y a su vez, firmaron a los agentes libres Cliff Durán y Carlos “Yao” López.

La temporada 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.