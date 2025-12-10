Los Piratas de Quebradillas anunciaron el miércoles que el técnico Héctor “Bobby” Porrata se unirá a su cuerpo técnico como asistente para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Porrata, quien en el pasado estuvo al frente de franquicias como los Atléticos de San Germán y los Indios de Mayagüez, acompañará a Ángel Daniel Vassallo en su primera campaña como dirigente de Quebradillas.

“(Porrata es) un trabajador incansable. Además, es un líder que aportará energía,conocimiento y corazón. Bobby es una figura con una trayectoria extraordinaria en nuestro baloncesto. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el BSN, ha sido dirigente de muchos equipos y fue asistente de grandes coaches y ha trabajado en cinco ligas internacionales”, dijo Vassallo en un video publicado en las redes sociales de los Piratas.

“Su presencia en nuestro equipo nos dará mucha estructura, dirección y una base sólida de trabajo en equipo. Llega a sumar, elevar y construir junto a nosotros un proyecto serio y competitivo”, continuó.

Quebradillas, a su vez, informó la incorporación de Jorge Otero como asistente; Francisco Soto como asistente y video scout (analista de video); y Matthew Rodríguez como estadístico del cuerpo técnico.

Los corsarios terminaron la campaña anterior en la segunda posición de la Conferencia B del BSN con marca de 20-12, pero fueron eliminados por los Leones de Ponce en los cuartos de final. Quebradillas no avanza de la primera fase de la postemporada del BSN desde 2021.

En el pasado torneo, el italiano Dante Calabria asumió la dirección de los Piratas tras la sorpresiva renuncia del dirigente Juan Cardona a mediados de junio. Vassallo, por su parte, permaneció como asistente.