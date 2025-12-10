Los Mets de Guaynabo oficializaron este martes su traslado al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a que el Coliseo Mario “Quijote” Morales será remodelado a partir de enero, tal y como había adelantado Primera Hora .

La información fue confirmada por la licenciada Gabiangie Berríos, presidenta de operaciones de los Mets, en una conferencia celebrada en Liberty Square de San Patricio Plaza, en Guaynabo.

“Jugaremos la próxima temporada en el Coliseo Fernando ‘Rube’ Hernández, en Gurabo. Como muchos saben, a partir de enero de 2026 nuestra casa, el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales, estará en proceso de remodelación”, dijo Berríos.

“El Coliseo Fernando ‘Rube’ Hernández es una instalación relativamente nueva, funcional y accesible, ya comprobada como sede de eventos deportivos de altura, como Buzzer Beater. Es un espacio que ya vibra con baloncesto y que ofrece el ambiente perfecto para que una nueva generación de fanáticos viva el deporte con emoción y sentido de pertenencia”, continuó.

La presidenta de operaciones reconoció que la mudanza implicará algunos inconvenientes para los fanáticos de los metropolitanos, especialmente por el tráfico pesado que suele formarse en la PR-30. Sin embargo, aseguró que considera esta movida una oportunidad para, en el futuro, contar con una mejor cancha local y conectar con una fanaticada que anhelaba volver a tener un equipo de baloncesto profesional en su pueblo.

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, estuvo presente en la conferencia e informó que la subasta para las remodelaciones del Coliseo Mario “Quijote” Morales saldrá en enero de 2026. O’Neill adelantó que tanto el interior como el exterior de la instalación será renovado, aunque no aumentará su capacidad de 5,000 personas.

Estas mejoras incluyen la construcción de un nuevo gimnasio y un almacén para la cantina de la instalación. Aunque todavía desconoce el costo de la remodelación, adelantó que el hogar de los Mets también contará con nuevas butacas, camerinos, pantallas, un sistema de sonido renovado, dos áreas VIP y baños modernizados.

“La cancha no va a ser más grande de lo que es ahora, pero habrá mejores butacas, una mejor pantalla, mejor sonido, dos zonas VIP y baños renovados”, dijo el primer ejecutivo de Guaynabo, cuyo municipio continuará aportando $300,000 a la franquicia aun cuando juegue en otro pueblo. “Será un coliseo pequeño, pero bien concentrado en lo que necesita cada equipo”.

Berríos, por otro lado, entiende que las remodelaciones que realizarán en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández serán completadas en 2027 o 2028, según lo que le ha comentado O’Neill.

Contemplan jugar en San Juan o Bayamón

René Morales, gerente general de los Mets, explicó que la razón principal por la que escogieron a Gurabo sobre otros municipios que habían considerado, como Trujillo Alto, fue la distancia.

“Lo principal era la distancia. Teníamos que estar lo más cerca posible en una cancha que tuviera el tabloncillo, sistema de aire acondicionado y las facilidades para poder jugar sin afectar todo lo que la liga pide para que juguemos en un coliseo. La alcaldesa estuvo dispuesta desde el primer día y ya habían equipos en las otras opciones que vimos y era más complejo”, detalló Morales a preguntas de Primera Hora en un aparte con la prensa.

El gerente general de los metropolitanos indicó que la franquicia aún está en conversaciones con los municipios de San Juan y Bayamón para llevar a cabo algunos partidos como locales en el Coliseo Roberto Clemente o el Coliseo Rubén Rodríguez. No obstante, todavía no han llegado a un acuerdo.

“Hay una posibilidad de jugar unos juegos en San Juan. No hemos coordinado bien porque el coliseo en San Juan está mucho más comprometido, pero nos gustaría jugar unos juegos acá porque sería más accesible para los fanáticos. Hemos hablado tanto con el municipio de San Juan como con el de Bayamón y, honestamente, los dos nos quieren ayudar… Eso sigue en pie. Se va a estar anunciando más adelante. Si llegara a pasar, se vislumbra vender dos tipos de abono: uno para Gurabo y otro para San Juan o Bayamón”, aclaró.

Morales dijo que el Coliseo Fernando “Rube” Hernández tendrá capacidad para 2,200 personas, pero tienen en mente ampliar espacios para que quepan 3,200. Compartió también que utilizarán el área de la segunda cancha del coliseo para vender comidas y otras dinámicas, como disfrutar de los partidos desde pantallas gigantes.

“No quiero revelar todos los detalles de lo que vamos a hacer, pero vamos a utilizar muy bien el área de la segunda cancha para que sea más un área de compartir y vender comida. Habrá otra dinámica allí, porque queremos que también sea un lugar para un poquito de jangueo. Al no tener tantas butacas, colocaremos pantallas para que quienes no tengan asiento puedan sentarse y disfrutar del evento”, afirmó el gerente general.

Además de su nueva sede, los Mets anunciaron en la conferencia al cuerpo técnico que acompañará al dirigente Jorge “Jorgito” Rincón en la próxima temporada del BSN: Gerardo “Jerry” Batista y Andrés Torres serán los asistentes, Víctor Carattini se desempeñará como el entrenador de habilidades (skills coach) y José Gabriel Ruiz ocupará el puesto de coordinador de videos.

Los Mets no lograron clasificar a la postemporada del BSN en la campaña anterior, luego de terminar en el quinto puesto de la Conferencia A con marca de 13-21. El torneo 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.