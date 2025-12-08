Después de un año marcado por lesiones, rehabilitación y un descanso físico y mental, Justin Reyes está de regreso con los Capitanes de Arecibo.

El alero se reportó este lunes con la gerencia del equipo con miras a integrarse de inmediato a los entrenamientos de los Capitanes rumbo a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que arranca el 21 de marzo.

Su retorno no estaba garantizado. La gerencia de los Capitanes le había establecido una condición clara. Para volver, debía presentarse temprano y comprometerse desde ya a su preparación física. Reyes aceptó el reto.

“(Estar temprano) era una de las condiciones (para regresar). Independientemente de que esté trabajando para mí mismo para ser mejor, sé que los Capitanes querían que llegara temprano con el grupo”, comentó Reyes en entrevista telefónica con Primera Hora .

“Llegué ahora y ya a trabajar de una vez, ir para el gimnasio y seguir preparándome. Hay tiempo”, agregó.

El canastero, de 30 años, viene de un proceso complicado. Una lesión en la rodilla derecha lo llevó a una operación el año pasado y, aunque logró ver acción en la postemporada 2024 con Arecibo, nunca completó totalmente su rehabilitación.

Después, en Italia, volvió a resentirse mientras jugaba con Pallacanestro Trieste, equipo con el que no juega desde marzo. La franquicia arecibeña decidió entonces que lo mejor para él era detener su participación en 2025 y dedicarse a recuperarse sin presión.

Su conexión con la organización viene desde su primera llegada hace dos años. Desde entonces, indicó que ha sentido la vibra de estar en un equipo ganador. Así las cosas, quiere aportar un nuevo cetro, asumiendo un rol de líder.

“Siento que mi posición va a ser más como líder, como ser ejemplo del equipo dentro y fuera de la cancha. Ser un hombre que quiere ganar y quiere lo mejor para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debiera vivir como un líder. Eso es parte de quien yo soy”, aseveró.

El conjunto arecibeño finalizó la pasada temporada en el cuarto puesto de la Conferencia B con récord de 18-16. Cayeron en cuartos de final ante los Indios de Mayagüez. Arecibo volverá a ser dirigido por Juan Cardona, quien firmó un contrato hasta 2027.

“Me siento bien”

Reyes aseguró que aunque no se siente al 100% debido a la recuperación tras su operación, se siente listo para su retorno en Arecibo.

“Me siento bien“, dijo.

“Después de la temporada pasada allá en Italia, yo cogí un descanso mental y físicamente. Al 100% yo no diría, pero estoy mucho mejor de lo que yo estaba antes de comenzar la temporada del año pasado”, continúo.

El descanso, aseguró, fue necesario para entender sus límites, trabajar su físico y ajustar su estilo de juego tras la lesión.

“Había que hacer muchas pruebas, probar los límites de cómo puedo jugar y cómo puedo ajustar porque yo soy un jugador más atlético y físico… todavía lo soy, pero el trabajo me ha puesto en una posición de hacer más cosas", explicó.

Reyes explicó que ya para marzo se sentía mejor, pero todavía lidiaba con la dolencia en la rodilla. Por eso tomó la decisión de dedicar meses exclusivamente a su recuperación y a su familia.

“Yo salí de Italia en mayo… cogí el descanso para estar con familia y recuperarme. Desde ahí he seguido mejorando, paso a paso, sin forzar demasiado", comentó.

“Sí” a Puerto Rico

Sobre volver a la Selección Nacional, Reyes admitió que no ha tenido comunicación alguna con la gerencia.

“Yo no he hablado con mucha gente de la organización de la Selección, pero yo siempre ha dicho si me llama mi país, yo estoy ahí”, sentenció.

Reyes no ve acción con el quinteto patrio desde el Mundial 2023.

El próximos compromiso de Puerto Rico será en febrero cuando jueguen la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027.