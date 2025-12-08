Los Cangrejeros de Santurce superaron el domingo por partida doble a los Criollos de Caguas, 9-3 y 3-2, en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con los resultados, los Cangrejeros acumulan récord de 16-8 y aumenta a 3.5 juegos su ventaja sobre los Leones de Ponce, quienes ocupan el segundo lugar con marca de 12-11. Además, los Criollos ven detenida su cadena de cuatro triunfos y vuelven a descender al quinto lugar del torneo con récord de 11-13.

En el primer juego, Nelson Velázquez pegó un sencillo al jardín izquierdo que empujó la primera anotación de los Criollos en la primera entrada.

En la parte alta de la segunda entrada, los crustáceos anotaron dos carreras para tomar la delantera del partido, 2-1, con un doble de Juan Centeno y un elevado de sacrificio de Rubén Castro.

Los Cangrejeros se fueron en escapada cuando anotaron cuatro carreras que puso la pizarra 6-1. En cambio, los Criollos pisaron el plato una vez más con un sencillo de José Miranda para el 6-2 en la parte baja del episodio.

Santurce sumó tres carreras con un indiscutible de Edwin Arroyo y un doble de Spencer Packard, mientras que Caguas produjo una cuando José Miranda se sacrificó con elevado para que cerrara la pizarra 9-3 en la quinta entrada.

El derecho Paolo Espino (0-1) salió con la derrota en su primer juego en esta temporada. Por su parte, Blake Abeyta colocó su foja en 5-0 al agenciarse el triunfo.

El segundo encuentro, los Cangrejeros picaron al frente con un ramillete de tres carreras. Por su parte, los Criollos le tocaron las puertas a los Cangrejeros cuando Nelson Velázquez conectó su tercer vuelacerca de la temporada para poner la pizarra 3-2.

El derecho Case Matter (1-0), mientras Duane Underwood Jr. (0-1) sufrió el revés en su retorno al uniforme criollo. Robert Gsellman alcanzó su cuarto salvamento.

División de honores en el Bithorn

Los Senadores de San Juan y los Indios de Mayagüez dividieron honores en una doble jornada efectuada en el Estadio Hiram Bithorn. En el primer partido, los Senadores superaron a los Indios 3-1, mientras que en el segundo cayeron 2-1.

La tribu ahora tiene un registro de 11-11 y los capitalinos tienen 8-15.

En el primer encuentro, un cuadrangular de Matthew Lugo por encima de la verja del jardín izquierdo abrió las puertas del plato para los Indios al inicio de la primera entrada.

Más adelante, los Senadores tomaron el comando del desafío con tres carreras en la cuarta entrada. El importado Narciso Crook empató el desafío 1-1 con línea que se extendió al jardín central. Luego un error del antesalista de la tribu, Emmanuel Rivera, y un doble de Alan Marrero propiciaron dos rayitas más para darle vuelta al marcador 3-1.

El importado Brady Tedesco (1-3)consiguió su primera victoria de la temporada. La derrota fue para el zurdo Héctor Hernández (0-1). El derecho Minato Aoyama consiguió su primer salvamento.

El segundo desafío, Crook pegó un cuadrangular solitario para el 1-0 en la segunda entrada. La mínima ventaja capitalina fue eliminada por los Indios en la cuarta entrada con un doble impulsor de dos carreras de Martín “Machete” Maldonado.

Esta vez la victoria fue para el relevista Derek West (1-1), quien no permitió hits ni carreras en una entrada trabajada. La derrota le perteneció a Yanzel Correa (0-2) al permitir dos carreras en dos tercios de entrada. El derecho Jorge López obtuvo su primer salvamento. ´

Doble victoria para los Gigantes

Los Gigantes de Carolina extendieron a cuatro su racha de victorias al derrotar por partida doble, 4-3 y 6-0, a los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Aún con los resultados de la jornada, Ponce permanece en el segundo puesto con marca de 12-11. Carolina pone su récord en 12-12.

Las primeras dos anotaciones de los Leones tuvieron el nombre y el apellido del abridor japonés de los Gigantes, Kazuo Ohno. El derecho concedió un boleto gratis a Edwin Díaz con el tránsito congestionado en el tercer episodio y realizó un lanzamiento desviado que hizo que Sammy Hernández anotara en el cuarto episodio.

Los Gigantes recuperaron el terreno perdido en la pizarra cuando un cuadrangular de Ryuta Hirose y un sencillo de Johnathan Rodríguez empataron el partido 2-2 en la parte alta de la quinta entrada.

Un doble del veterano Jesmuel Valentín se encargó de empujar una raya más para Ponce y colocó el partido 3-2 en el sexto episodio. En el siguiente acto, el panorama cambió cuando los Gigantes marcaron dos carreras cuando Hirose y Rodríguez se sacrificaron con toque y elevado, respectivamente.

El derecho Osvado Berríos (2-0) se quedó con la victoria. En tanto, Julio Torres Jr (1-1) sufrió el revés.

El segundo partido tuvo como principal protagonista al derecho Matt Givin (1-1) luego de lanzar las siete entradas del partido y no permitir anotaciones.

Un sencillo de Rodríguez se combinó con una base por bolas Josh Hatcher para darle a los Gigantes sus primeras dos anotaciones en la misma primera entrada. Más adelante, Deniel Ortiz conectó una potente línea para poner el partido 3-0 en el séptimo episodio y consiguieron un ramillete de cuatro carreras en la séptima entrada para el 6-0.

La derrota le correspondió al veterano Freddie Cabrera al permitir dos carreras en cuatro y dos tercios entrada.

La acción continúa este martes cuando los Criollos reciban a los Indios en el Estadio Yldefonso Solá Morales a las 11:00 a.m.

Por otro lado, los Gigantes se toparán con los Cangrejeros en el Estadio Roberto Clemente Walker y los Leones se enfrentarán con los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn. Estos dos partidos comenzarán a las 7:21 p.m.