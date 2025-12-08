Mooresville, North Carolina. Michael Annett, un expiloto de autos de carrera que participó en 436 competencias combinadas en las tres series nacionales de NASCAR, ha fallecido. Tenía 39 años.

JR Motorsports, uno de los equipos en los que Annett corrió, publicó la noticia en sus redes sociales el viernes. No se anunció la causa de la muerte.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Annett tras el fallecimiento de nuestro amigo Michael Annett”, escribió el equipo. “Michael fue un miembro clave de JRM desde 2017 hasta que se retiró en 2021 y tuvo un papel importante en convertirnos en la organización de cuatro autos que seguimos siendo hoy”.

Según NASCAR, Annett participó en 321 carreras de la Serie Xfinity, 158 de ellas con JRM.

En 2019, Annett ganó la carrera inaugural de la temporada en el Daytona International Speedway con el Chevrolet No. 1 de JRM, siendo esta su única victoria a nivel nacional.

Annett, originario de Des Moines, Iowa, también ganó en dos ocasiones en la Serie ARCA Menards. Triunfó en el Talladega Superspeedway en 2007 y luego se llevó la carrera inaugural de la serie en Daytona en 2008.

“NASCAR está profundamente entristecida al conocer el fallecimiento del ex piloto de NASCAR Michael Annett”, dijo la organización en un comunicado. “Michael fue un competidor respetado cuya determinación, profesionalismo y espíritu positivo se hicieron sentir en todos los rincones del garage. A lo largo de su carrera, representó nuestro deporte con integridad y la pasión de un verdadero corredor. NASCAR extiende sus condolencias a la familia y a los numerosos amigos de Michael”.