Lo que debía ser una celebración terminó en un accidente en el que el protagonista, Connor Zilisch, debió ser hospitalizado por un golpe que le provocó la fractura de la clavícula después de una caída aterradora mientras festejaba su victoria en la serie Nascar Xfinity en Watkins Glen, Nueva York.

Nada hacía suponer que todo podía terminar mal y que desde la transmisión oficial todos quedaron conmovidos por lo sucedido y la primera expresión de los comentaristas fue: “¡Oh, por Dios!”.

Es que Zilisch estaba en la coronación y al salir de su vehículo se subió a la capota para celebrar como lo hacen tradicionalmente los ganadores. Lo que sucedió es que se resbaló y uno de sus pies le quedó enganchado con algún elemento de seguridad de la puerta, lo que le hizo perder el control de su cuerpo y cayó de pleno en el piso, de costado quedando inmóvil.

El personal médico de la pista colocó al piloto de 19 años sobre una camilla y lo subieron a una ambulancia para trasladarlo al centro de cuidados del circuito. La transmisión oficial de la competencia informó rápidamente que Zilisch estaba alerta y hablando con el equipo de seguridad.

Los responsables de comunicaciones de NASCAR anunciaron posteriormente que el piloto estaba despierto y alerta, pero que sería trasladado a un hospital local para una evaluación más exhaustiva. JR Motorsports, el equipo de Zilisch, publicó más tarde que su piloto había sido dado de alta.

Zilisch publicó un posteo en sus redes sociales en el que se refirió a sus lesiones. Indicó que tenía una fractura de clavícula y expresó su agradecimiento por la rápida respuesta del personal de seguridad.

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor”, publicó en su cuenta de X.

Mientras que en su cuenta de Instagram publicó: “Antes que nada, gracias a todos los que se pusieron en contacto hoy, y gracias a los médicos por cuidarme toda la noche. Fui a dar una vuelta mientras salía del coche en ‘victory lane’. Afortunadamente, las tomografías de mi cabeza están claras, y mi única lesión es una clavícula rota. Orgulloso de mi equipo @jrmotorsports por conseguir nuestra sexta victoria del año, odio no poder celebrarlo con ellos!”.

Zilisch es una de las mejores perspectivas para NASCAR. La victoria en la que se accidentó al salir de su Chevrolet N° 87 de JR Motorsports fue su sexta victoria de la serie Xfinity de la temporada y actualmente está en la parte superior del ranking de puntos.

Lideró para JR Motorsports, el equipo de copropietarios Dale Earnhardt Jr. y su hermana Kelley Earnhardt Miller, en la serie NASCAR Xfinity.

Las lesiones de Zilisch lo obligarán a perderse, al menos, la Go Bowling at the Glen de la Cup Series del domingo próximo.

Esta no es la primera lesión que Zilisch sufrió en la temporada. Durante la carrera por la victoria en Talladega, el auto de Zilisch fue a deslizarse y golpeó la cabeza primero en la pared interior en la racha trasera. Sufrió una lesión en la espalda baja y se perdió una carrera.

También tuvo complicaciones en la carrera para la serie de la Copa Sunday por un fuerte impacto de su vehículo.