Apenas minutos después de que Puerto Rico se colgara la medalla de plata en la división 1 masculina de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 de Special Olympics, la emoción seguía a flor de piel.

Entre abrazos, aplausos y lágrimas, la directora ejecutiva de Special Olympics Puerto Rico (SOPR), Mayra Meléndez, aseguró que el evento, celebrado el pasado fin de semana en el Distrito T-Mobile de San Juan, no solo cumplió con lo esperado, sino que superó todas las metas que el programa nacional se había trazado.

“Cumplimos todas las expectativas, estoy muy emocionadas”, expresó Meléndez a Primera Hora , previo a que los boricuas recibieran su presea plateada.

PUBLICIDAD

“A nivel organizacional nos tenemos que sentir felices como país porque hemos presentado un espectáculo, un torneo de gran nivel. Todo el mundo y las delegaciones están fascinadas con nuestra isla, con la organización del torneo. Así que nos tenemos que sentir más orgullosos de lo que hemos demostrado como programa nacional y como país”, agregó.

El certamen reunió a 19 equipos masculinos y 17 femeninos de 27 países alrededor del mundo. Cada uno estuvo compuesto por atletas de Special Olympics y dos compañeros unificados, es decir, jugadores sin discapacidad intelectual.

“Fue un gran reto. Un mundial conlleva mucha organización. Tenemos que agradecer el respaldo del Gobierno de Puerto Rico y de los auspiciadores que han confiado en este movimiento de Olimpiadas Especiales, que utiliza el deporte como una herramienta para promover la inclusión. Sin esa ayuda y sin todas las personas detrás de esta organización, este Mundial no hubiera sido posible”, continuó la ejecutiva.

Meléndez también celebró el reconocimiento recibido por parte de Special Olympics Internacional, que felicitó a Puerto Rico por la logística, la preparación y la experiencia brindada a los atletas.

“Para nosotros es bien importante el feedback de los atletas y después que los atletas estén contentos, la fraternidad que se ha vivido ha sido hermosa. Se les ha dado lo mejor que hemos podido para que ellos se sientan bien en nuestra isla, se sientan acogidos, se sientan bien atendidos, protegidos y así lo han estado", dijo.

“El feedback en general ha sido que este Mundial fue excelente y que el próximo que le toque la vara está bien alta".

PUBLICIDAD

Meléndez hizo hincapié en el impacto transformador que un torneo como este tiene sobre los atletas y sobre la percepción del país hacia la discapacidad intelectual.

“Los que no conocían las capacidades de nuestros atletas pudieron ver que, cuando se les brindan las mismas oportunidades, son capaces de cumplir sus sueños. Esta delegación jamás pensó que representaría a su país… y hacerlo en su propio país lo ha hecho aún más especial”.

República Dominica fue el equipo campeón de la división 1 en la rama masculina, mientras Angola reinó en la femenina. El conjunto boricua femenino obtuvo la medalla de plata en la división 3.

“Muy emocionada”

Visiblemente emocionada, la directora no pudo evitar que la voz se le entrecortara. Aunque cansada, aseguró tener una satisfacción personal y más por el hecho de compartir el proceso y el torneo con su papá, el otora dirigente Flor Meléndez.

Flor fue el mentor de los entrenadores de los equipos nacionales masculino y femenino.

“Me vas a hacer llorar… Estoy muy emocionada, bien contenta. Han sido muchos meses de trabajo y sacrificios. Tener a mi papá tan de cerca durante este torneo ha sido bien especial. Las emociones están a flor de piel", manifestó.

Con la mirada ya puesta en los próximos compromisos, Meléndez adelantó que en octubre 2026 se celebrarán los Juegos Nacionales, clasificatorios para el Mundial 2027 en Chile.

Por primera vez en en 57 años de Olimpiadas Especiales, se celebrará un Mundial en la región latinoamericana.

“Este año (2026) va a ser preparar nuestra delegación para Chile y pues si nos ofrecen otro proyecto como este, es algo que conlleva mucha logística y todo, pero es una oportunidad grande", sentenció Meléndez.