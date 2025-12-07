Ante un público que se dejó sentir con gritos, banderas y aplausos, el equipo femenino de Puerto Rico luchó hasta el último segundo, quedándose este domingo con el subcampeonato de la división 3 de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, celebrada en el Distrito T-Mobile de San Juan, tras caer 6-2 contra Paraguay.

La atleta unificada Paola González fue la encargada de los dos tantos de Puerto Rico.

El conjunto puertorriqueño, integrado, además, por Jerialyd Lozada, Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación y la segunda atleta unificada Nairim Caraballo, llegó a la final impulsado por dos victorias el sábado. Dominaron 9-1 a Canadá y 8-7 a Jamaica.

“A lo primero me sentí... con la barriga toda emocionada, pero después contenta y feliz. Lo más importante es intentarlo, no importa si tienes miedo, intentarlo”, expresó Encarnación a Primera Hora tras el revés.

“Confiar en ti mismo y en tu equipo”, agregó Encarnación sobre lo aprendido durante el torneo.

De otro lado, la dirigente del equipo, Giralis Rodríguez, reconoció el desarrolló de sus jugadoras a lo largo del evento.

“Se siente bien bonito. Estoy bien orgullosa de las nenas de cómo ellas empezaron a cómo están ahora. Un segundo lugar, no puedo pedir más y bien agradecida con la oportunidad y más porque fue en Puerto Rico”, manifestó Rodríguez a este medio.

Las campeonas de la división 3, por su parte, también sintieron el calor de su gente que correaban el nombre de su país en cada puntos.

“Estamos muy emocionadas, trabajamos bastante para poder llegar a tener una medalla. Estoy muy orgullosa del campeonato que hicieron las chicas”, comentó a este diario, la entrenadora de Paraguay, Jazmín Mercado.

Más temprano, el conjunto de China Taipei se agenció el tercer lugar al derrotar 3-2 a la selección canadiense.