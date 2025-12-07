David Bernier dejó atrás su carrera política para dedicarse a su consultorio dental hace unos años, pero continúa comprometido con las organizaciones deportivas en la isla.

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) fue nombrado en abril miembro de la junta de directores de Special Olympics Puerto Rico, un puesto que no dudó en aceptar cuando recibió la llamada del presidente Arnaldo Pérez.

Bernier, quien tiene una vasta experiencia en la organización de eventos deportivos, estuvo a cargo del montaje de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, que se ha estado celebrando este fin de semana en el Distrito T-Mobile, de San Juan.

PUBLICIDAD

“Estos eventos no son distintos cuando fui presidente organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 u otros eventos deportivos, como los Juegos Escolares 2017. Son eventos complejos que tienen una logística y hemos estado dándole seguimiento en áreas como financiamiento, logística, identificación de personal y la preparación de los equipos”, explicó Bernier a Primera Hora .

Félix Ruiz y Tomás Trinidad celebran una victoria de Puerto Rico en la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics. ( Suministrada )

El también expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) explicó que una de las razones principales de traer un evento como este a la isla era dar visibilidad a los atletas de Olimpiadas Especiales y motivar a que más niños con diversidad funcional se inscriban en los distintos programas que ofrece esta organización.

Bernier adelantó a este medio que Special Olympics tiene planes de reforzar los talleres que brindan a estos atletas en toda la isla una vez culmine la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3. Gracias a esta iniciativa, la organización anticipa que duplicará la cantidad de participantes a 10,000 en los próximos Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en octubre de 2026 en Ponce. El evento contará con torneos de 14 disciplinas y será clasificatorio para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.

“Esperamos mucha participación. Hemos ido aumentando en los últimos meses, pero esperemos que Ponce duplique aún más la participación. Esperamos llegar eventualmente a los 10,000 participantes. Hay que trabajar duro, pero eventos como este nos ayudan”, comentó.

A pesar de tener su consultorio en Caguas, Bernier aseguró que siempre estará disponible para colaborar cuando lo necesiten en torneos como el que se está realizando en el Distrito T-Mobile. Sin embargo, confesó que no tiene planes de volver a aspirar a algún cargo que lo coloque de lleno en una institución deportiva como el Copur, que presidió del 2008 al 2012.

“La vida es por etapas y uno tiene que reconocerlo así. Ahora estoy en una etapa en la que estoy disponible para colaborar con los que están ocupando puestos… Estoy trabajando en mi oficina en Caguas, criando a mis muchachos y a eso le estoy dedicando todo mi esfuerzo y cariño, pero nunca le voy a decir que no a lo que me dio tanto, como el deporte”, compartió el exesgrimista, de 48 años.