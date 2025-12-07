Puerto Rico continuó el sábado con su arrollador paso en la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, celebrada en el Distrito T-Mobile de San Juan, al derrotar, 11-8, a Paraguay y avanzar de forma invicta a la final masculina de la División 1.

El equipo nacional enfrentará este domingo a República Dominicana, a las 8:15 p.m., por el campeonato del primer torneo mundialista de esta modalidad organizado por Special Olympics.

“Estábamos confiados en el trabajo de los chicos. Desde el primer día, sabíamos que el destino era este: la final. Ganamos o perdamos ahora, el trabajo se hizo. Queríamos llegar a la final y ahora es momento de darlo todo. Para esto trabajamos y cada uno tiene tremendo potencial”, dijo el dirigente Jesús Cortés a Primera Hora luego del triunfo.

Más temprano, la escuadra compuesta por Luis Fermaint, Alejandro “Yomo” Osorio, Diego Rivera y los unificados Félix Ruiz y Tomás Trinidad había cerrado la fase de grupos con una victoria, 11-8, sobre Italia. Los boricuas también superaron el viernes a Bharat (21-1) y a Emiratos Árabes Unidos (11-9).

Félix Ruiz celebra con Alejandro “Yomo” Osorio. ( Suministrada )

“Estoy sumamente orgulloso del trabajo que hemos hecho, del equipo y de los muchachos porque nosotros hemos venido de menos a más. Nos hemos preparado día tras día para esto y estamos en la final”, dijo Ruiz, quien compite en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón.

“Este es un deporte que todos amamos. Ser unificado es solamente una palabra porque aquí todos somos iguales, a todos nos gusta el baloncesto y nosotros vinimos aquí para competir y para disfrutar. Me lo estoy disfrutando, al igual que ellos, e invito a todos los fanáticos que lleguen mañana para la final porque estamos preparados para esto”, continuó.

Dominicana también marcha invicto y viene de doblegar, 18-6, a El Salvador.

La selección femenina, por su parte, adelantó a la final de la División 3 tras imponerse, 9-1, sobre Canadá. Más temprano, habían derrotado, 8-7, a Jamaica. Ese último juego se definió con un canasto de la atleta de Special Olympics, Jerialyd Lozada, cuando restaban unos 14 segundos en el reloj.

El conjunto integrado por Lozada, Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación y las unificadas Paola González y Nairim Caraballo disputará el campeonato de la División 3 este domingo ante Paraguay, a las 4:55 p.m. El conjunto femenino dirigido por Giralis Rodríguez respondió con carácter el sábado, luego de sufrir dos derrotas en la primera jornada del viernes frente a Angola (13-8) y Egipto (7-4).