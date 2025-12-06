Puerto Rico abrió el viernes la fase de grupos de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics, celebrada en el Distrito T-Mobile, de San Juan, con dos contundentes victorias en la rama masculina.

Al mediodía, el equipo nacional compuesto por Luis Fermaint, Alejandro “Yomo” Osorio, Diego Rivera y los unificados Félix Ruiz y Tomás Trinidad doblegó a Bharat, 21-1.

La escuadra dirigida por Jesús Cortés volvió a la cancha a las 8:00 p.m. para medirse a Emiratos Árabes Unidos. A pesar de que los emiratíes demostraron ser un rival más complicado, los boricuas salieron victoriosos con marcador de 11-9.

“Pudimos dominar. El segundo juego fue más fuerte, pero pudimos salir con la victoria. Defendimos a lo último en los momentos claves… Había una atmósfera tremenda. Estoy agradecido con todos los que pudieron venir a apoyarnos tanto a nosotros como al equipo femenino”, dijo Fermaint a Primera Hora , luego del partido contra Emiratos Árabes Unidos.

La intensa defensa y triples de Fermaint fueron claves en el segundo triunfo de Puerto Rico. Parecía que estaba acostumbrado a jugar en escenarios como este frente a cientos de personas. Cortés, por su parte, compartió que los jugadores han disfrutado al máximo esta experiencia y le comentaron que no sabían cómo iban a dormir el viernes por la emoción que les dejó el inicio del Mundial.

“Se lo han vivido al 100 por ciento. Están bien emocionados. Esto ha sido algo brutal para ellos. Para ellos, esta es su primera oportunidad en una actividad de esta magnitud frente a muchas personas. La realidad es que no esperábamos tanto apoyo y estoy bien agradecido”, expresó el entrenador.

El seleccionado boricua disputará el sábado su último compromiso de la fase de grupos ante Italia a las 11:55 a.m. Los italianos también derrotaron a Emiratos Árabes Unidos, por lo que Cortés anticipa que será el partido más complicado de esta primera etapa del certamen.

“Defienden muy bien y no pierden mucho la bola, así que siento que será el juego más difícil de esta fase”, admitió el técnico.

El equipo femenino, por su parte, lo dejó todo en cancha en el inicio del Mundial, pero cayó en sus dos primeros compromisos. A las 3:00 p.m., el conjunto integrado por Jerialyd Lozada, Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación y las unificadas Paola González y Nairim Caraballo fue superado, 13-8, por Angola. Más tarde, a las 7:00 p.m., perdió, 7-4, contra Egipto.

Ambas selecciones volverán este sábado al Distrito T-Mobile para disputar sus últimos compromisos de la fase de grupos. El equipo masculino enfrentará a Italia a las 11:55 a.m., mientras que el femenino chocará con Jamaica a las 7:10 p.m.

Este es el primer torneo mundialista organizado por Special Olympics en sus 57 años de historia. Inspirado en la Copa Mundial de la FIBA, este torneo reunirá a 19 equipos masculinos y 17 femeninos. Cada uno estará compuesto por canasteros de Special Olympics y atletas unificados, es decir, jugadores sin discapacidad intelectual.