La Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics subirá a escena este fin de semana en el Distrito T-Mobile, de San Juan, donde las selecciones masculina y femenina de Puerto Rico defenderán los colores patrios en un torneo que busca fomentar la inclusión en el deporte.

El evento marcará un precedente al ser el primer certamen mundialista organizado por Special Olympics en sus 57 años de historia. Inspirado en la Copa Mundial de la FIBA, este torneo reunirá a 19 equipos masculinos y 17 femeninos. Cada uno estará compuesto por canasteros de Special Olympics y atletas unificados, es decir, jugadores sin discapacidad intelectual.

“Para mí y mis compañeros, esto es todo. Tenemos una gran oportunidad para no solo representar a Puerto Rico, sino también para demostrar que el baloncesto es diverso y es para todos”, dijo Luis Fermaint, integrante del Equipo Nacional masculino, con una sonrisa en el rostro durante una entrevista con Primera Hora .

Luis Fermaint lanza un balón al canasto. ( Suministrada )

Fermaint representará a Puerto Rico en la rama masculina junto a Alejandro “Yomo” Osorio, Diego Rivera y los unificados, Félix Ruiz y Tomás Trinidad, quienes también juegan con la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Este seleccionado Sub-21 es dirigido por Jesús Cortés, con Luis Yonuel Rivera como asistente.

En la rama femenina, el grupo está integrado por Jerialyd Lozada, Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación y las unificadas Paola González y Nairim Caraballo, y es dirigido por Giralis Rodríguez, con Aslín Valentín como asistente. A diferencia del conjunto masculino, Special Olympiacs permitió la participación de atletas de entre 15 y 35 años en femenino.

“Me siento muy orgullosa. Siempre había querido jugar baloncesto en un Mundial y wow, al saber que es en mi país me siento más orgullosa aún. Voy a dar lo mejor para mi Puerto Rico”, comentó Encarnación sin poder esconder su emoción.

Esmeralda Encarnación maneja el balón. ( Suministrada )

Se anticipa que 27 países y 180 atletas participen en la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics. Además de Puerto Rico, los otros países que dirán presente son: Costa Rica, ⁠Australia, ⁠El Salvador, ⁠Chile, Canadá, Taipei Chino, Montenegro, Brasil, Jordán, Paraguay, China, República Dominicana, Namibia, Arabia Saudita, Alemania, Bharat, Emiratos Árabes Unidos, ⁠Italia, ⁠Uruguay,⁠ Marruecos, Estados Unidos, Lituania, Nicaragua, ⁠Angola, ⁠Egipto y ⁠Jamaica. Pero los únicos que también tendrán representación en ambas categorías son Costa Rica, Australia, Canadá, Taipei Chino, Paraguay, China, Arabia Saudita y Bharat.

Una preparación digna para un Mundial

Cortés, por su parte, trabaja con la comunidad de diversidad funcional desde hace varios años a través de su club Bayamón Stars, por lo que considera un sueño ser parte de un certamen como este. El técnico agregó que los chicos han tenido una preparación digna de un Mundial, que incluyó incluso entrenamientos con el legendario dirigente Flor Meléndez.

“En julio se hizo el primer corte. Se hicieron varios cortes después y llevamos más de tres meses entrenando. Diría que hemos tenido más de 60 prácticas. Hemos estado trabajando en un gimnasio que nos prestó José Berríos para entrenar físico; también entrenamos dos días en la UPR de Bayamón con el doctor Carlos Marichal, que fue nuestro preparador físico; y dos días cancha con Flor Meléndez en Villa España. Mínimo hemos entrenado cinco días a la semana”, contó Cortés.

El mentor del seleccionado masculino relató que los miembros de su escuadra no se conocían antes de ser escogidos para formar parte de este evento y hasta desconocían de Special Olympics. Sin embargo, han desarrollado una buena química en el tiempo que llevan juntos.

“Para ellos esto es algo nuevo”, indicó Cortés. “Pero la interacción y la química entre ellos ha sido brutal. Tú los ves en el relajo y el vacilón, pero, cuando hay que tomar las cosas en serio, lo hacen. Puedo asegurar que los fanáticos verán un espectáculo digno. Esto es un baloncesto de muy alto nivel y, lo más bonito, es que promueve la inclusión”, manifestó el estratega.

El Equipo Nacional femenino no se queda atrás. Rodríguez, quien a sus 24 años dirige esta escuadra, aseguró que, en el poco tiempo que han compartido, las chicas se han convertido en toda una familia.

“Las nenas dicen que somos su segunda familia, y yo también lo veo así. Nos hemos acoplado muy bien y entrenamos cuatro veces a la semana: los lunes y miércoles en el gimnasio Extreme Tropical Fitness en Cupey, y los martes y jueves en una cancha en Cataño”, afirmó la entrenadora.

Rodríguez, de igual manera, advirtió que, aunque se trate de un Mundial de Special Olympics, los partidos serán tan físicos como los del baloncesto 3x3 tradicional, una característica que siempre ha definido esta modalidad.

“Son jugadoras con y sin discapacidad intelectual que juegan al mismo nivel que cualquier otra persona. Van a ver que habrá golpes, choques, tiros, faltas y hasta carácter porque también lo hay, igual que cualquier otro deporte”, señaló la mentora.

La Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics comenzará este viernes a las 9:00 a.m. La acción se extenderá hasta la 1:00 p.m. y se reanudará de 3:00 p.m. a 8:20 p.m. Al día siguiente, habrá partidos de 9:00 a.m. a 1:10 p.m. y de 2:25 p.m. a 8:40 p.m.

Las semifinales empezarán el sábado a las 2:25 p.m., mientras que las finales serán el domingo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Puerto Rico abrirá la fase de grupos masculina el viernes ante Bharat a las 12:00 p.m. Ese mismo día volverá a la cancha a las 8:10 p.m. para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos, mientras que su último partido de esta primera etapa será el sábado a las 11:55 a.m. frente a Italia.

En el caso del femenino, también verá acción dos veces el viernes y una el sábado. Su primer compromiso será el viernes a las 3:00 p.m. contra Angola, seguido por el segundo a las 7:10 p.m. ante Egipto, y concluirá la fase de grupos el sábado a las 12:45 p.m. frente a Jamaica.

Todos los partidos serán transmitidos a través del canal oficial de Special Olympics en YouTube.