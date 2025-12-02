A pesar de las dos derrotas que sufrió la Selección Nacional ante Jamaica en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA, el licenciado Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), mantiene plena confianza en el trabajo de Carlos González como dirigente.

“Carlos González es el dirigente de la Selección Nacional y tiene toda la confianza de la institución. Sabemos que hay espacios para mejorar… Tenemos que darle las herramientas y mejorar en las convocatorias y en el compromiso de los jugadores”, aseguró Ramos este martes en una entrevista telefónica con Primera Hora sobre el técnico que tiene contrato hasta 2027.

Estos dos tropiezos contra Jamaica, que era considerado el peor equipo del Grupo B, colocaron a Puerto Rico con marca de 0-2 rumbo a la segunda ventana clasificatoria. Los boricuas enfrentarán a Canadá el 26 de febrero y a Bahamas el 1 de marzo.

Canadá y Bahamas, los otros dos integrantes del Grupo B, están mejor posicionados que Jamaica en el ranking mundial de la FIBA. Los canadienses ocupan el quinto lugar, superando a Puerto Rico, que está en el puesto 16, mientras que Bahamas y Jamaica se sitúan en las posiciones 51 y 95, respectivamente.

Para avanzar a la segunda etapa, el Equipo Nacional necesita finalizar entre las primeras tres posiciones del Grupo B. Luego, los primeros tres países de ese grupo cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Al concluir la segunda ronda, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, poncharán su boleto para el Mundial, a celebrarse en Doha, Catar.

Las dos derrotas frente a Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente podrían poner en riesgo la clasificación de la Selección Nacional al Mundial, ya que el récord de cada país se acumula por fase.

“Nosotros esperábamos contar con ambas victorias. Jamaica vino bien preparado y tuvo una gran convocatoria. Nosotros tenemos mucho espacio para mejorar. Necesitamos contar con una mejor convocatoria para este tipo de eventos porque todos los países han ido mejorando”, admitió el presidente de la FBPUR.

“Sabíamos que los jamaiquinos eran atléticos. El ‘scouting report’ decía que venían grandes con un jugador de 7’0” (Kofi Cockburn) y otro de 7’3” (Romaro Gill). También sabíamos que traerían a jugadores que venían de jugar en Europa. Pensábamos que íbamos a poder contenerlos, pero ellos vinieron bien preparados”, continuó.

Romaine Thomas, de Jamaica, celebra un triple ante Isaiah Piñeiro, de Puerto Rico. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

“Si queremos estar en un Mundial, no podemos perder contra Jamaica”

El gerente general del Equipo Nacional Carlos Arroyo, con quien Ramos se reunirá este martes para discutir los resultados de la primera ventana, convocó para ambos juegos contra Jamaica a Zakai Zeigler, Tai Odiase, Gary Browne, los hermanos Ethan y Stephen Thompson, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro, Christian Negrón, Tjader Fernández y Chris Ortiz.

Odiase, pívot de origen nigeriano que fue nacionalizado el año pasado por la FBPUR, no estuvo disponible tras sufrir un esguince de tobillo mientras jugaba con su club en Europa. Ethan Thompson, por su parte, tuvo que partir a Estados Unidos un día antes del primer partido, luego de recibir una oferta de un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA.

Con esas dos bajas, Puerto Rico perdió a su ancla defensiva en la pintura y a un tirador letal que estaba promediando 26.9 puntos por cotejo en la G League. La Selección Nacional cayó en el primer encuentro, 92-90, luego de un tiro de Cockburn debajo del aro justo cuando sonó la chicharra, y perdió el segundo, 97-92.

“Un jugador como Odiase que juega Euroliga y es fuertísimo nos hubiese ayudado, al igual que Ysmael (Romero). No pudimos contar con ninguno de los dos. A Ethan Thompson lo trajimos, pero se nos fue el día antes de la ventana para la NBA, lo cual lo entendemos. André Curbelo está lesionado. Pasaron un montón de situaciones que están fuera de nuestro control, pero como quiera tenemos que seguir mejorando y esto no puede ser excusa para nosotros. Si queremos estar en un Mundial, no podemos perder contra Jamaica o Bahamas. Son equipos que nosotros deberíamos dominar”, enfatizó Ramos.

Ante la baja de Odiase, Romero y George Conditt IV no pudieron tomar un avión para Puerto Rico debido a sus compromisos en Filipinas y China. En el caso de Conditt IV, aterrizó en China una semana antes de la ventana y se excusó con la FBPUR.

Otras armas ofensivas que hubiesen ayudado al quinteto patrio como los hermanos Markus y Jordan Howard tampoco estuvieron disponibles. Ramos explicó que Markus se está recuperando de una lesión de muñeca y Jordan había firmado en China.

“La fecha de noviembre es sumamente complicada para los jugadores que juegan Euroliga. Serbia, Lituania e Italia también tuvieron problemas con los jugadores que juegan Euroliga”, sostuvo el presidente de la FBPUR. “Nosotros debemos mejorar en la convocatoria y nuestros jugadores deben entender la importancia que tiene este evento clasificatorio. Hemos tenido muchos logros y nos han pasado muchas cosas positivas, pero derrotas como estas contra Jamaica no deben suceder. Debemos entender la importancia de cada convocatoria porque cada partido cuenta”, añadió.

Ramos no entró en detalles sobre lo que discutirá este martes cuando se reúna con Arroyo, pero indicó que hablarán de “todas las áreas que debemos mejorar”.