El delantero italiano y refuerzo clave de los campeones Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Danilo Gallinari, anunció su retiro este martes a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

Gallinari, de 37 años, se despide tras una trayectoria que abarca 14 temporadas en la NBA y un capítulo inolvidable en el BSN.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, anuncio mi retiro de una carrera que siempre soñé”, compartió Gallinari en el mensaje que acompaña el video, que, a su vez, recopila imágenes de todo su camino en el baloncesto.

PUBLICIDAD

La pieza incluye fragmentos de su año en Bayamón.

“Una carrera construida a base de trabajo duro, sacrificio, victorias, derrotas, compañeros que se convirtieron en hermanos, la guía de mis entrenadores y, por supuesto, la familia y los amigos que me acompañaron en cada paso del camino”, continuó.

Su paso por la isla culminó con una gran actuación en la serie final ante los Leones de Ponce, en la que fue nombrado Jugador Más Valioso tras promediar 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias por juego. En la fase regular, registró 19.5 unidades por cotejo.

“Ha sido un viaje increíble lleno de innumerables recuerdos que llevaré conmigo el resto de mi vida. A quienes creyeron en mí, a todos los que me apoyaron y a quienes compartieron cada momento conmigo: gracias de corazón. ¡Estoy súper emocionado por el siguiente capítulo!“, agregó el italiano en su publicación.

Gallinari arribó a Bayamón por el coapoderado del equipo, Carlos Arroyo, como uno de los tres refuerzos de lujo -junto a Chris Duarte y JaVale McGee-.

Su retiro confirma que el trío de importados no estará disponible para la próxima campaña del BSN, que arranca el 21 de marzo.

La última ocasión que jugó en la NBA fue la campaña 2023-24 en la que vistió los uniformes de los Wizards de Washington, los Pistons de Detroit y los Bucks de Milwaukee.