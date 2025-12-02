Denver. Anthony Davis anotó 32 puntos, su máximo de la temporada, en su segundo partido tras regresar de una lesión, y los Mavericks de Dallas vencieron el lunes por la noche 131-121 a los Nuggets de Denver.

El novato Ryan Nembhard logró 28 puntos y diez asistencias, ambos los mejores de su carrera, para ayudar a Dallas a ganar partidos consecutivos por primera vez esta temporada. Cooper Flagg añadió 24 puntos para Dallas, que acertó 16 de 31 tiros desde la línea de tres puntos.

La derrota fue la cuarta consecutiva en casa para Denver, tres de ellas contra equipos sin récords ganadores. También arruinó una noche de carrera para Spencer Jones, quien tuvo 28 puntos, y el undécimo triple-doble de la temporada de Nikola Jokic. Terminó con 29 puntos, 20 rebotes, su máximo de la temporada, y 13 asistencias.

Davis se perdió 14 partidos antes de regresar contra los Lakers el viernes por la noche. Se ausentó el sábado por la noche para mantenimiento, pero se mostró dominante en su séptimo partido de la temporada. Capturó 13 rebotes para igualar su máximo de la temporada.