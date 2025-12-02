El escolta puertorriqueño Ethan Thompson debutó anoche en la temporada de la NBA con los Pacers de Indiana al marcar dos puntos y repartir una asistencia en poca más de casi siete minutos en cancha, durante el juego en el que los Cavaliers de Cleveland se impusieron por abierto marcador de 135-119.

Thompson firmó un contrato de dos vías con los Pacers el domingo, en medio de un arranque complicado para los vigentes campeones del Este. En su primer juego anoche, lanzó de 2-1 de campo en 6:57 minutos en cancha.

Indiana, que abrió la campaña con marca de 4-16, sigue sin contar con su estelar armador Tyrese Haliburton, quien continúa rehabilitándose tras romperse el tendón de Aquiles durante el séptimo partido de las Finales de 2024-25 ante el Thunder de Oklahoma City.

Thompson, de 26 años, ha sido parte del programa nacional desde 2021 y debutó en la AmeriCup 2022. En su más reciente participación en la G-League, sobresalió con promedios de 26.9 puntos, 5.6 rebotes, 6.5 asistencias y 1.5 robos por juego con Sioux Falls, la filial del Heat de Miami.

El guard de 6 pies 4 pulgadas tenía previsto integrarse al seleccionado boricua para la ventana FIBA ante Jamaica, pero obtuvo un permiso especial de la Federación de Baloncesto para concretar las negociaciones con Indiana. El organismo aprobó la solicitud.

Los contratos de dos vías permiten a los jugadores alternar entre la plantilla de la NBA y su equipo asignado en la G-League durante la misma temporada.