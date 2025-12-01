Los Gigantes de Carolina frenaron este domingo una racha de siete derrotas consecutivas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al imponerse por marcador 4-1 en el segundo juego de la doble cartelera frente a los Criollos de Caguas en su casa, el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con el resultado, ‘La Tropa’ colocó su marca a 8-10, en el cuarto lugar de la tabla.

Previo a la jornada dominical, en la que dividieron honores, el dirigente Edwards Guzmán explicó a Primera Hora que el hilo de derrotas fue producto de una combinación de ausencias justificadas, lesiones y errores en el terreno.

PUBLICIDAD

“Se han combinado varias cosas”, dijo Guzmán.

“Al principio, los primeros tres que perdimos no jugamos buen béisbol, especialmente en la defensiva. Ya en los últimos tres, fueron situaciones que uno no puede controlar”, expresó sobre los primeros seis reveses.

El equipo enfrentó la ausencia de Gabriel Cancel, cuya esposa entró en labor de parto en los pasados días, así como la de Abimelec Ortiz, quien contrajo matrimonio el mismo domingo. A esto se suman dolencias que mantienen limitados a jugadores como Ezequiel Pagán, Adrián Rodríguez y Jan Hernández.

“Se nos combinaron varias cosas que no podemos controlar, diría todas porque las lesiones tampoco las podemos controlar, pero no es excusa tampoco. Creo que como quiera que sea, tenemos los cuerpos y tenemos que buscar la manera de salir de la racha negativa. Gracias a Dios que pudimos comenzar bien. Si hubiésemos comenzado como estamos ahora, estuviéramos eliminados”, manifestó el piloto.

Carolina inició la campaña a todo vapor con foja perfecta de 4-0. Perdió su invicto en un choque ante los Cangrejeros de Santurce.

Tal y como estaba estructurado el calendario, Guzmán consideró que si terminaba jugando por encima de .500 la primera semana, la novena iba estar bien. Y de momento, así fue. No obstante, en los días que pensó que sus juegos no serían tan complicados por sus rivales, concluyó perdiendo.

Los Gigantes están jugando para .444. Promedian .219 en colectivo y una efectividad de 3.23.

“Cosas que el béisbol nos sigue enseñando que uno ve cosas que nunca he visto, pero honestamente para esta fecha yo pensaba que si estábamos jugando para .500 íbamos a estar bien, aunque estamos por debajo y venimos de jugar malísimo, todavía tenemos tiempo de estar en una buena posición a final de la temporada”, aseguró.

PUBLICIDAD

Los Gigantes esperan el regreso de Cancel y Ortiz y la incorporación de Sabin Ceballos este martes cuando se midan a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

“Ceballos debe ser una pieza que nos ayude a mejorar... Se siente como si vamos a recibir tres refuerzos después de esas derrotas”.

Una mirada general

Guzman reiteró que proyectaba desde el inicio que Santurce, Caguas y los Indios de Mayagüez liderarían las primeras posiciones, y que Carolina, junto a Ponce y los Senadores de San Juan, pelearían por el cuarto puesto, no tan lejos de lo que refleja la tabla de posiciones a la fecha.

Sin embargo, los Leones han sorprendido al jugar para marca de 10-7 en la segunda posición, y los Criollos también impresionan, pero al ocupar el quinto lugar del standing con récord negativo de 7-11.

“Tenemos que también darle crédito a que el equipo de Mayagüez está jugando mejor béisbol, Caguas va a seguir mejorando y Santurce sigue con su juego consistente”, dijo.

Los Cangrejeros son los líderes del torneo con marca de 13-5 y los Indios ostentan el tercer puesto cuando juegan para 9-8. Los Senadores se mantienen en el sótano con foja de 6-12.

“No estoy ni frustrado ni nada, porque son rachas que pasan. Siempre he dicho que el equipo que corta las rachas lo antes posible es el equipo que sale bien. En el caso de nosotros, nos ha tomado un poquito más de lo que yo esperaba”, concluyó Guzmán.