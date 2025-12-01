El Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño anunció hoy la Clase 2025, compuesta por seis nombres cuyos aportes han dejado una huella permanente en la historia del béisbol nacional.

Carmelo Martínez, figura clave en las Grandes Ligas y campeón con los Criollos de Caguas; Luis “Wicho” Figueroa, uno de los jugadores más consistentes en la historia reciente en Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC); Ramón “Wito” Conde, reconocido dirigente y jugador con múltiples campeonatos en La Pro; Iván de Jesús (padre), destacado campocorto en MLB y mentor de varias generaciones; Luis “El Tigre” Cabrera, lanzador dominante de su época; y Elrod Hendricks, receptor de larga trayectoria en Puerto Rico y en los Orioles de Baltimore son algunas de las figuras que se exaltarán.

La ceremonia de exaltación se celebrará el sábado, 13 de diciembre de 2025, a las 2:00 p.m. en el Centro Sor Isolina Ferré de Ponce.

En la categoría de jugadores importados serán exaltados Roy Partlow, Roger Freed, Fernando Díaz Pedroso, Billy Byrd y Lucious Easter.

La Clase 2025 también incorpora al propulsor Amós Iglesias Van Pelt, considerado el padre del béisbol profesional puertorriqueño por su rol en el desarrollo organizacional del deporte en la isla; y al apoderado Juan González, figura instrumental en la época dorada de los Leones de Ponce durante las décadas de 1970 y 1980.

“Cada uno de estos exaltados representa una historia de entrega, excelencia y amor por el béisbol profesional puertorriqueño. Su legado trasciende generaciones y enriquece la memoria de nuestro deporte rey”, afirmó el presidente de la LBPRC, Juan A. Flores Galarza, en declaraciones escritas.

El proceso de selección estuvo a cargo de un comité compuesto por 24 periodistas deportivos, estadísticos e historiadores del béisbol puertorriqueño, quienes evaluaron rigurosamente las trayectorias y méritos de los candidatos nominados. Este mecanismo, vigente por más de dos décadas, garantiza un proceso justo, transparente y basado en criterios históricos y deportivos.