La dupla nacional del voleibol de playa, compuesta por Allanis Navas y María González logró la medalla de oro en la décima parada del Norceca Beach Volleyball Tour, que se celebró en Managua, Nicaragua.

Se trató de la octava medalla de las boricuas –siete de oro y una de bronce- consolidándose como una de las parejas más consistentes y exitosas de todo el Tour, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico mediante comunicado de prensa.

La final fue una revancha inmediata ante las mexicanas Torres/Gutiérrez, únicas que habían vencido a las boricuas en la fase de grupos. Esta vez, González y Navas impusieron su ritmo desde el arranque y sellaron una victoria contundente por 21-15 y 21-18, para levantar un nuevo título continental.

El camino al oro fue sólido desde las rondas previas. En semifinales, las boricuas dominaron en el mínimo de parciales a las estadounidenses Reilly y Gessner con marcadores de 21-18 y 21-17, asegurando así su décima final del Tour.

En cuartos de final, protagonizaron uno de los encuentros más disputados del día al superar en tres parciales a las venezolanas Sara y Rodríguez, con pizarra de 16-21, 24-22 y 15-6, mostrando temple competitivo en los momentos cruciales.

“La consistencia y el nivel competitivo que han mostrado Allanis y María en el NORCECA Beach Volleyball Tour es extraordinario. En cada torneo demuestran disciplina, enfoque y una capacidad enorme de crecerse en los momentos grandes. Este nuevo oro reafirma el gran trabajo que vienen realizando como dupla y el compromiso del voleibol de playa puertorriqueño con la excelencia”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico.