El Mago Foundation, de Javier Báez, inició oficialmente su colaboración con Hunger Corp. Puerto Rico para apoyar la reconstrucción y mejora de hogares alrededor de la isla.

La, que se concretó tras varios meses de conversaciones, comenzó con visitas a hogares en el municipio de Dorado.

La familia Báez, acompañada por representantes de Hunger Corp., se trasladó a la comunidad Villa 200 en el barrio Higuillar de Dorado, donde visitaron varios hogares que presentan condiciones severas.

“El béisbol cambió mi vida y mi forma de ver el mundo. Por eso siento una responsabilidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de estas familias”, expresó Báez en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Las residencias están en una comunidad en Dorado. ( Suministrada )

“Cuando era adolescente pasé momentos difíciles con mi propia familia, y creo que por eso pude conectar tan rápido con las historias de las personas que conocimos. Esta alianza con Hunger Corp. va de la mano con lo que quiero lograr con El Mago Foundation: impactar vidas”, agregó.

Durante el recorrido, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las historias y necesidades de los residentes, así como dialogar sobre los próximos pasos en el proceso de asistencia.

Una de las residencias que visitaron pertenece a una familia de adultos mayores cuyo hogar presenta un marcado deterioro estructural. Durante la visita, pudieron conversar sobre las necesidades más urgentes y explorar posibles soluciones para recibir ayuda. Además, la familia del beisbolista conoció otro hogar donde ya comenzaron las mejoras, incluyendo el proceso de convertir la estructura de madera en una vivienda de cemento.

“Esta experiencia, como familia, nos dejó profundamente asombrados. Hunger Corp. fue transparente en todo momento sobre lo que nos esperaba, y me llena de alegría saber que podemos ser parte de una iniciativa tan importante, con la que podremos lograr grandes cosas para distintas familias y sus hogares”, dijo Irmarie Báez, esposa del pelotero puertorriqueño.

JAVY BÁEZ Y SU FAMILIA INICIAN TRABAJOS DE SU FUNDACIÓN JUNTO A HUNGER CORP. ( Suministrada )

“Tener la oportunidad de conocer a tantas personas y escuchar lo que atraviesan es un proceso difícil, pero creemos que estas conexiones crean una experiencia transformadora y hermosa para todos”, continuó.