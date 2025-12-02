La Selección Nacional de Baloncesto volvió a caer este lunes ante Jamaica en el segundo choque de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, esta vez por marcador, 97-92, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Los boricuas sufrieron el primer revés (92-90) el pasado viernes en el inicio de la clasificación.

Puerto Rico, ahora, con marca de 0-2 debía terminar entre las primeras tres posiciones del Grupo B, que también integran Canadá y Bahamas. Los canadienses y los jamaiquinos, 95 en el ranking mundial, jugaron para marca perfecta de 2-0 en el comienzo del camino al Mundial en Doha, Catar 2027.

Por su parte, los bahameños ostentan el mismo récord negativo que los puertorriqueños 0-2.

Los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, en la segunda ronda. Al finalizar la segunda etapa, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, poncharán su boleto para el Mundial. Las ventanas se extenderán hasta febrero de 2027.

Stephen Thompson Jr. fue el mejor canastero por los boricuas con 18 puntos, todos por tiros de larga distancia. Zakai Zeigler le siguió con 17 unidades, un rebote y seis asistencias. Puerto Rico tuvo cinco figuras en doble dígitos.

Chase Audige brilló por los jamaiquinos con 20 unidades, una captura y cinco asistencias. Romaine Thomas aportó 18 tantos y cuatro rebotes. Asimismo, Kofi Cockburn y Tyran De Lattibeaudiere sumó 15 tantos cada uno.

Isahia Piñeiro abrió el marcador con un triple que dio vida a Puerto Rico temprano en el choque, pero Jamaica respondió con un avance de ocho puntos consecutivos -seis de ellos de Chase Audige- para tomar el control 8-2.

Los primeros ocho tantos boricuas llegaron exclusivamente de Piñeiro, hasta que Jamaica pidió tiempo con el marcador empatado a ocho y 6:22 por jugar en el primer periodo.

Kanten Facey rompió el empate con un tiro a media distancia y Arnaldo Toro, que no pudo jugar por lesión en el primer duelo, lo igualó a 10 poco después. Aun así, Jamaica mantuvo el control y se despegó 20-12 restando 3:50, tras un robo de balón que culminó en canasto de Joel Bailey.

Un triple de Thompson Jr. acercó a Puerto Rico 22-17, pero Audige respondió de inmediato desde la línea de tres para ampliar a 25-17. El conjunto jamaiquino llegó a tomar ventaja de doble dígito (27-17) a 1:30 minutos para concluir el primer capítulo.

Un donqueo de Chris Ortiz dejó la pizarra 27-19, a favor de Jamaica, para finalizar el periodo.

En el segundo parcial, Puerto Rico arrancó con canastos corridos de Alexander Morales y Ortiz, acercándose 29-23. Sin embargo, Jamaica volvió a ampliar la ventaja con un triple de Thomas.

Más tarde, Zeigler respondió con otro canasto a distancia para colocar el encuentro 32-26.

Thomas sumó dos triples adicionales que mantuvieron la ventaja de Jamaica 40-29.

Luego de más de dos minutos sin que marcar ninguno de los equipos, Gary Browne consiguió un canasto que redujo el déficit a 45-35.

Un robo de Jordan Kellier permitió que De Lattibeaudiere sumara otras dos unidades para despegar nuevamente a Jamaica (53-41). El conjunto jamaiquino cerró la primera mitad con ventaja de 54-41.

En el tercer periodo, Andrew Thelwell no perdió tiempo y atinó un triple que puso el marcador 57-41. Thompson Jr. respondió de inmediato con otro tiro de larga distancia para reducir la diferencia a 57-44.

Jamaica volvió a despegarse por 10 puntos (64-44). Thompson Jr. encestó dos triples más, entre medio de otro bombazo de Audige, para acercar a los boricuas 67-50.

Tras el 71-53 a favor de los jamaiquinos, Zeigler aportó seis puntos, Chris Ortiz añadió tres y Toro sumó un tiro libre, para reducir la pizarra 71-63. Puerto Rico mostró mayor agresividad.

La ofensiva boricua se vio frenada momentáneamente por una güira de Bailey que colocó el marcador 73-63. No obstante, en un tú a tú, Zeigler anotó un tiro de campo y consiguió una falta. Desde la línea de libres añadió otro punto, para culmnicar el tercer parcial 74-67.

La euforia boricua se intensificó en el último cuarto con tiros de tres de Morales y Thompson Jr. Puerto Rico logro acercarse por 84-79. Luego de un tapón de Morales a Thomas, Facey defendió a su quinteto con un tiro de tres para el 87-79.

Jamaica no bajó la intensidad y volvió a alejarse por 10 puntos (93-83), restando 3:56 minutos.

Thompson Jr. agregó sumó otro acostumbrado tiro de tres para el 93-86.

Puerto Rico se pegó hasta por cinco unidades después de canastos de Toro y Morales. Acto seguido, Morales cobró y acertó dos tiros libres, restando 58 segundos, para el 92-95, lo más cerca que han estado los boricuas de los jamaiquinos desde el primer periodo.

Audige robó el balón en un pase de transición de Zeigler, que podía disminuir el déficit de los boricuas faltando 31 segundos para concluir el encuentro.

Con 10.3 segundos por jugarse, Morales cometió una falta y sentenció el partido con dos tiros libres de De Lattibeaudiere.

Este fue apenas el segundo triunfo de los jamaiquinos contra los boricuas en la historia del baloncesto FIBA. Ambos países se habían enfrentado en cuatro ocasiones (2013, 2012, 2006 y 1997).