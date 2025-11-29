Zakai Zeigler pisó suelo boricua por primera vez para su debut con la Selección Nacional en el inicio de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.

El armador, cuyo abuelo materno nació en Carolina, salió del banco y aportó 13 puntos con tres asistencias en la histórica derrota de Puerto Rico ante Jamaica por 92-90.

Su estreno tuvo un sabor amargo por el inesperado resultado, pero el canastero de 23 años se llevó una primera impresión de lo que es jugar frente a la fanaticada boricua, algo que podría experimentar más seguido en cuestión de meses.

PUBLICIDAD

Zeigler es considerado uno de los favoritos a ser seleccionado con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que poseen los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Pero, aunque pudiera ser elegido por el equipo que dirige el entrenador nacional Carlos González, aún desconoce si jugará el año que viene en la “liga más dura”.

“Esta es mi primera vez aquí y me ha encantado la energía y la vibra de la isla, pero, para ser honesto, no estoy muy seguro (si jugaré en la próxima temporada del BSN). Es una opción. No es algo que no haría”, admitió Zeigler en un aparte con Primera Hora mientras salía del Coliseo Roberto Clemente.

“No tuvimos el resultado que queríamos, pero el público estaba bien metido en el juego y tenían mucha energía. Haber podido representar a la isla por mi familia y por mí es una bendición”, continuó.

Zakai Zeigler durante su debut con la Selección Nacional en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027. ( FBPUR / José Raúl Santana )

El armador está activo en la primera división de Francia tras firmar con el Nanterre 92, club al que perteneció Victor Wembanyama. Tampoco le ha ido mal por allá. Promedia 8.9 puntos, 5.5 asistencias por juego y su equipo ocupa la cuarta posición del torneo con marca de 7-2. Y aunque lleva pocos días en la isla, Zeigler está al tanto de los rumores de cara al sorteo 2026.

“Me han dicho que Carlos es el dirigente de Carolina. Sería divertido jugar allí, pero aún no sé si lo haré… Mi mamá solía visitar la isla cuando pequeña y me ha dicho que quisiera volver, así que veremos”, compartió Zeigler a este medio.

PUBLICIDAD

Los Gigantes también podrían utilizar el primer turno del sorteo para escoger al centro nacionalizado Tai Odiase este próximo 29 de enero.

De ese ser ese el caso, el joven armador podría caer en manos de los Santeros de Aguada (2), los Mets de Guaynabo (3) o los Capitanes de Arecibo (4), quienes poseen las siguientes selecciones. Carolina-Canóvanas tendría el quinto turno.

Zeigler, nacido en Long Island, Nueva York, tuvo el reto de adaptarse al estilo de juego del Equipo Nacional con tan solo cuatro prácticas antes de medirse a una espigada escuadra jamaiquina. Anotó apenas tres puntos en la primera mitad, pero cayó en ritmo y consiguió los otros 10 en la segunda.

“Tuve un par de días para acostumbrarme al estilo de baloncesto FIBA. Los dirigentes y mis compañeros tenían confianza en mí y me dijeron que jugara en el sistema establecido, pero libre. En ningún momento sentí que estaba teniendo problemas”, aseguró durante la conferencia de prensa tras el revés del seleccionado.

El joven canastero volverá a vestir el uniforme de Puerto Rico este lunes cuando la Selección Nacional busque desquitarse de Jamaica en su último compromiso de la primera ventana clasificatoria al Mundial, a celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente.