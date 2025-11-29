Kofi Cockburn anotó el viernes un canasto justo cuando sonó la bocina para darle a Jamaica una sorpresiva victoria por 92-90 sobre Puerto Rico en el inicio de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, celebrada en el Coliseo Roberto Clemente.

El centro, de 26 años, aprovechó la ausencia de Tai Odiase al masacrar la pintura de la Selección Nacional con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes. Los jamaiquinos anotaron un total de 52 unidades en la zona pintada, contrario a los puertorriqueños que convirtieron 30.

Odiase, pívot de origen nigeriano nacionalizado el año pasado por la Federación de Baloncesto, no estuvo disponible en esta primera ventana tras sufrir un esguince de tobillo mientras jugaba con su club en Europa.

Este fue apenas el primer triunfo de los jamaiquinos contra los boricuas en la historia del baloncesto FIBA. Anterior a esta noche, ambos países se habían enfrentado en cuatro ocasiones (2013, 2012, 2006 y 1997).

Jamaica ocupa el puesto 95 en el ranking mundial de la FIBA, mientras que Puerto Rico se encuentra en el 16.

Tyran De Lattibeaudiere fue la segunda voz ofensiva de Jamaica con 15 unidades. Le siguió Andrew Thelwell con 12 tantos.

Por Puerto Rico, el mejor fue Chris Ortiz con 17 puntos y siete capturas. Este fue el primer partido de Ortiz vistiendo el uniforme nacional después de sufrir una lesión en el hombro el año pasado. Gian Clavell fue el segundo mejor anotador con 14 unidades.

En su debut, el joven armador Zakai Zeigler fue parte de la segunda unidad y finalizó con 13 tantos. Christian Negrón, quien sustituyó a Odiase como el centro titular, registró un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes.

Christian Negrón, de Puerto Rico, batalla por un rebote contra Romaro Gill, de Jamaica. ( FIBA )

Para avanzar a la segunda etapa, Puerto Rico deberá terminar entre las primeras tres posiciones del Grupo B, que también integran Canadá y Bahamas. Luego, los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, en la segunda ronda.

Al finalizar la segunda etapa, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, poncharan su boleto para al Mundial, que se llevará a cabo en Doha, Catar. Las ventanas se extendrán hasta febrero de 2027.

Jamaica abrió el marcador con un triple de Romain Thomas y, en un abrir y cerrar de ojos, tomaron una ventaja de 6-1. Acto seguido, Gian Clavell convirtió un tiro a media distancia para darle a Puerto Rico su primer canasto tras un minuto y medio de acción. Sin embargo, el quinteto dirigido por Richard Turner procedió a aumentar el margen a siete puntos (10-3).

Jamaica se mantuvo en control durante la mayor parte del primer parcial, pero el Equipo Nacional no se quitó y se acercó por 23-20, luego de dos disparos detrás del arco de Ortiz. Con solo 21 segundos por jugar en el primer periodo, Zeigler anotó un triple que le dio a Puerto Rico una ventaja de 26-25, su primera del partido. No obstante, una falta de Matías sobre Tyran De Lattibeaudiere envió al centro a la línea del tiro libre y Jamaica empató el juego, 26-25, de cara al segundo.

Isaiah Piñeiro inició los últimos 10 minutos de la primera mitad con un disparo que le dio el comando al conjunto patrio por 28-26. Los jamaiquinos recuperaron momentáneamente la delantera con un canasto y falta de Cockburn. Pero Thompson anotó ocho puntos consecutivos, incluyendo dos triples, para colocar a Puerto Rico arriba por 36-31, cuando restaban 8:27 del segundo episodio.

Negrón aumentó la ventaja de los boricuas a siete puntos (38-31) con un donqueo, pero los jamaiquinos no se quedaron de brazos cruzados y volvieron a empatar el duelo tras irse en una corrida con 6:30 en el reloj. Ambos equipos intercambiaron la delantera antes de dirigirse a los camerinos, pero la Selección Nacional logró tomar el comando por 57-52 después de que Alexander Morales atinara dos tiradas libres.

Jamaica, en cambio, arrancó el tercer parcial con un avance de ocho puntos, que incluyó dos tiros detrás del arco de Thomas y Andrew Thelwell, para recuperar la delantera por 60-57, cuando apenas quedaban 8:55. Esto obligó a Carlos González a pedir su primer tiempo técnico en la segunda mitad.

Pero, al volver a cancha, los jamaiquinos continuaron su dominio en la pintura ante la falta de hombres grandes en el conjunto boricua y se despegaron por 68-57. Pero, durante la última jugada de seguidilla, Thompson recibió un golpe en la boca que lo dejó sangrando y tendido en el tabloncillo. Como consecuencia, el escolta tuvo que salir del partido para ser atendido por el personal médico del seleccionado patrio.

Puerto Rico estuvo más de cinco minutos sin encontrar la malla hasta que Piñeiro anotó el primer canasto del Equipo Nacional para reducir el margen a 68-59 con 4:58 en el reloj. A partir de ese momento, los boricuas empezaron a caer en ritmo y cortaron el déficit a cuatro unidades (72-68) tras una visita de Zeigler a la línea de los suspiros con 1:47 por jugar en el tercer periodo. Puerto Rico no volvió a anotar y, con dos canastos en la pintura de Cockburn, Jamaica tomó el comando por 76-68 rumbo al cuarto parcial. Durante ese episodio, los nuestros sumaron solo 11 unidades.

Zeigler acercó a los boricuas por seis puntos (76-70) con un tiro a media distancia en el inicio del último periodo. Pero los jamaiquinos no despegaron sus pies del acelerador y, poco después, consiguieron una delantera de doble dígito (83-73), luego de un triple de Thelwell. Jamaica llegó a estar arriba por 12 puntos (85-73).

En un último intento por defender la “Catedral del Baloncesto”, el Equipo Nacional se fue en una corrida de nueve unidades para cortar el margen a 85-82, con 4:57 de tiempo reglamentario. Tras varias visitas a la línea del tiro libre ante un juego agresivo de Jamaica, los boricuas disminuyeron la brecha al mínimo, 86-85, con 2:44 en el reloj.

Los jamaiquinos parecían haberse aferrado de la delantera, pero Puerto Rico logró darle vuelta al marcador, 88-87, con un triple de Clavell que enloqueció a las miles de personas que se habían dado cita al Clemente. En la siguiente jugada, el veterano escolta cometió una falta que envió a Chase Audige a la línea y Jamaica recuperó la delantera por 89-88.

Puerto Rico tuvo en sus manos la oportunidad de retomar el comando, pero Clavell y Negrón fallaron sus intentos.

Ante esta situación, Alexander Morales se vio obligado a cometer una falta sobre Cockburn. Este solo anotó uno de sus dos intentos para extender la ventaja de Jamaica a 90-88. Negrón procedió a anotar un donqueo que empató el encuentro, pero Cockburn respondió con un canasto que dejó pegado a Puerto Rico en la chicharra.