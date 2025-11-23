La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este domingo que Tai Odiase no participará en la primera ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIBA 2027, en la que Puerto Rico enfrentará a Jamaica el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente.

Odiase, quien actualmente milita con el Hapoel Tel Aviv en la EuroLiga, sufrió un esguince de tobillo, que fue reportado oficialmente por su club el 20 de noviembre, dejando al jugador fuera de acción en su liga y en los próximos compromisos de la escuadra nacional.

PUBLICIDAD

“Lamentamos la lesión de Tai Odiase. Son situaciones que suceden, a las cuales el atleta siempre está expuesto. Es una baja importante para nosotros, ya que Tai, al ser uno de nuestros dos jugadores nacionalizados, nos complica poder reemplazarlo”, dijo Carlos Arroyo, gerente general del Equipo Nacional, en un comunicado.

“Al momento que nos enteramos de su lesión, tuvimos conversaciones con Ysmael Romero, pero lamentablemente no está disponible. La adversidad es parte del juego y siempre nos hemos distinguido por darle la bienvenida a momentos difíciles y salir por la puerta ancha. Por nada vamos a utilizar estas bajas como excusas. Seguimos con las mismas ganas de sacar estos dos partidos en casa frente a nuestros fieles fanáticos”, continuó.

Odiase fue anunciado como el segundo jugador nacionalizado para la Selección Nacional de Puerto Rico el 22 de agosto de 2024, luego de cumplir el proceso de naturalización aprobado por la FBPUR.

El seleccionado continuará con su preparación de cara a esta primera ventana, con miras a iniciar con fuerza el camino hacia la clasificación mundialista.