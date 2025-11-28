La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este viernes un cambio en la plantilla de la Selección Nacional previo al debut del equipo esta noche ante Jamaica en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.

El escolta Ethan Thompson salió de la isla el viernes tras recibir una oportunidad inmediata con un equipo de la NBA, informó la FBPUR. Su lugar será ocupado por Ángel Matías, quien estará disponible para los partidos del viernes y el lunes, 1 de diciembre.

“El martes en la noche, Ethan recibió el interés de parte de un equipo de la NBA… Tocamos base con Ángel Matías para conocer su disponibilidad, y Matías respondió al llamado”, dijo el gerente general Carlos Arroyo en declaraciones escritas.

Añadió que, por razones de confidencialidad, no puede divulgar detalles del acuerdo de Thompson.

“Estamos contentos por este gran paso que Ethan dará en su carrera”.

Thompson, de 26 años, debutó con Puerto Rico en la AmeriCup 2022 y ha participado en múltiples ventanas FIBA desde 2021. Esta temporada promedió 26.9 puntos, 5.6 rebotes, 6.5 asistencias y 1.5 robos con los Sioux Falls Skyforce de la NBA G-League.

La FBPUR informó, además, que Arnaldo Toro será “game-time decision” por razones de salud.

La Selección completó el viernes su cuarta sesión de práctica previo al encuentro inicial. Tras la llegada de Matías, el grupo incluye a Zakai Zeigler, Tjader Fernández, Gary Browne, Gian Clavell, Stephen Thompson, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Toro, Jordan Cintrón y Christian Negrón.

Los boletos para los partidos del viernes y lunes están disponibles en PRTicket.com. Menores entran gratis con la compra de un boleto de adulto en entrada general.

La ventana marca el inicio del camino clasificatorio hacia la Copa del Mundo FIBA 2027, que se celebrará en Catar.