Boston. Jaylen Brown, Derrick White y los Celtics de Boston pusieron fin a la racha ganadora de Detroit, que había igualado el récord de la franquicia con 13 victorias, al superar el miércoles 117-114 a Cade Cunningham y los Pistons.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, desperdiciaron la oportunidad de romper el récord que comparten con los equipos campeones de 1989-90 y 2003-04. Al menos tienen una foja de 15-3 dos temporadas después de perder 28 partidos consecutivos, estableciendo un récord de temporada de la NBA.

Brown anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes. White consiguió 11 de sus 27 puntos en los últimos cuatro minutos y medio para ayudar a que los Celtics se sobrepusieran a una noche de 42 puntos de Cunningham.

Con Detroit abajo por tres, Cunningham fue objeto de una falta cerca de la mitad de la cancha justo cuando estaba a punto de lanzar un triple. Tras una revisión, los árbitros determinaron que efectivamente estaba en acción de tiro.

Cunningham encestó los dos primeros, pero falló el tercero. Payton Pritchard capturó el rebote para Boston, recibió una falta y encestó dos tiros libres con 2,4 segundos restantes.

Boston interceptó un pase antes de que Detroit pudiera intentar un triple para empatar.

Pritchard añadió 16 puntos para ayudar a que los Celtics ganaran por quinta vez en seis partidos.

Shai anota 40 puntos y OKC llega a 10 victorias consecutivas

En otro juego, a pesar de encontrarse enfermo, Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos, y el Thunder de Oklahoma City venció, 113-105, a los Timberwolves de Minnesota en un duelo de la Copa NBA.

Gilgeous-Alexander, quien estaba en duda según el informe de lesiones, encestó 12 de 19 disparos de campo y 15 de 17 tiros libres.

Oklahoma City ganó su décimo partido consecutivo y se convirtió en el quinto equipo en la historia de la NBA en comenzar una temporada con una foja de 18-1. El Thunder mejoró a 4-0 en el Grupo A del Oeste y está bien posicionado para alcanzar la ronda eliminatoria.

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 91 encuentros consecutivos, la tercera racha más larga en la historia de la NBA, solo detrás de dos seguidillas de Wilt Chamberlain. Gilgeous-Alexander puede igualar la segunda racha de Chamberlain, de 92 duelos consecutivos, el viernes contra Phoenix.

Anthony Edwards contabilizó 31 puntos y ocho rebotes, y mantuvo a los Timberwolves en el partido al hacer varios tiros difíciles, pero no pudo evitar que Minnesota perdiera su tercer compromiso consecutivo. Los Wolves atinaron apenas 22 de 37 tiros libres.

Fue una reedición de las finales ánteriores de la Conferencia Oeste, que el Thunder ganó por 4-1. La última vez que los Wolves visitaron el Paycom Center, perdieron 124-94 en el quinto partido cuando el Thunder obtuvo el título de conferencia.

Brandon Ingram quema la malla en la chicharra

Brandon Ingram encestó un tiro de 15 pies con 0,6 segundos restantes para darle a los Raptors de Toronto su novena victoria consecutiva, derrotando 97-95 a los Pacers de Indiana.

Toronto aseguró uno de los dos primeros puestos y la ventaja de local en los cuartos de final de la Copa NBA con la victoria y combinada con la derrota de Milwaukee ante Miami el miércoles.

JAKOB POELTL BLOCK.



BRANDON INGRAM GAME-WINNER.



RAPTORS WIN STREAK EXTENDS TO 9

Ingram sumó 26 puntos y ocho rebotes para ayudar a Toronto a terminar la fase de grupos de la Copa con 4-0 y mejorar a 14-5 en general. Scottie Barnes tuvo 24 puntos y diez rebotes, e Immanuel Quickley añadió 15 unidades.

TJ McConnell lideró a Indiana con 16 puntos. Los Pacers, plagados de lesiones, han perdido tres seguidos y caen a 2-16. Están 0-tres en el juego de la Copa.

Sale lesionado Stephen Curry

En otro partido, Reed Sheppard anotó un récord personal de 31 puntos, junto con nueve rebotes y cinco asistencias, y los Rockets de Houston remontaron una desventaja de 12 tantos al medio tiempo para imponerse, 104-100, sobre los Warriors de Golden State.

Fue la primera reedición del duelo de playoffs disputado la campaña anterior, cuando Golden State ganó el séptimo partido como séptimo preclasificado.

Jimmy Butler totalizó 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, Stephen Curry anotó 14 puntos, y el novato Will Richard añadió 18 por los Warriors.

Curry se marchó renqueante de la banca hacia el final del encuentro, por un golpe en el cuádriceps derecho. Se someterá a una resonancia magnética.

Moses Moody, quien alcanzó los 2,000 puntos en su carrera, encestó un triple con seis segundos por jugar para acercar a Golden State a dos puntos. Luego, Moody cometió una falta sobre Sheppard, quien convirtió ambos tiros libres para sellar el triunfo.

Alperen Sengun añadió 16 puntos, seis rebotes y seis asistencias para Houston, que anotó 22 puntos gracias a las 16 pérdidas de balón de Golden State para ganar por séptima vez en ocho duelos.