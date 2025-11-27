Los Leones de Ponce consiguieron el miércoles su segunda blanqueada consecutiva al superar, 2-0, a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

El resultado detuvo una racha de tres derrotas consecutivas en su casa y colocó a Ponce a un juego del primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 9-5. En la cima, aún se encuentran los Cangrejeros con récord de 10-4.

Cuidado, que los Leones son peligrosos. 🦁 pic.twitter.com/5tg9YRWEgg — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) November 27, 2025

El buen desempeño de los Leones en sus últimos partidos tiene como pilar su cuerpo monticular, que lleva 21 entradas sin permitir carreras a los rivales.

Anoche, la actuación de los lanzadores ante Santurce estuvo encabezada por la veteranía de Freddie Cabrera. Sin embargo, Julio Torres (2-0) se acreditó el triunfo en su labor de una entrada y un tercio. En tanto, Andrew Marrero consiguió su cuarto salvamento para continuar de líder en ese departamento.

Los Leones rompieron el hielo en la pizarra en la cuarta entrada cuando un sencillo de Anthony Calarco hacia el jardín derecho empujó a Edwin Díaz al plato para el 1-0. Díaz había llegado a base en el turno anterior con un su segundo doble de la temporada.

Una potente línea de William Simoneit al jardín central abrió las puertas para que Jesmuel Valentín anotara la segunda carrera de la manada sureña en la sexta entrada.

La derrota recayó en Darryl Thompson (0-1) al permitir una de las dos carreras de Ponce en su apertura de cinco entradas, en las que también toleró cuatro hits, propinó un ponche y dio un boleto gratis.

Los Senadores se desquitan de la yegüita

En el Estadio Hiram Bithorn, los Senadores de San Juan doblegaron, 2-1, a los Criollos de Caguas. Con este triunfo, vengaron su derrota del pasado martes y provocaron un empate en los dos últimos dos puestos del torneo. Ambas novenas ahora juegan para 5-9.

Tal y como pasó en el partido anterior, los Criollos concretaron su visita al plato en la quinta entrada. Esta vez fue con un doble de Bryan Torres ante el relevista Taishi Mameda hizo que los Criollos tomaran el comando del partido 1-0.

En el siguiente acto, los Criollos continuaron con su ataque ante Mameda, quien había logrado mantener a raya al contrincante desde que comenzó su relevo en la segunda entrada.

Machín conectó un indiscutible y Mameda retiró con elevado a Nelson Velázquez antes que fuera sustituido en la loma por Sidney Duprey. El zurdo hizo el trabajo y cerró el episodio sin que los Senadores sufrieran mayores inconvenientes en el sexto episodio.

Los Senadores le hicieron mella a la actuación del abridor de los Criollos, Dereck Rodríguez en la parte baja de la entrada. Kenen Irizarry conectó un hit y Alan Marrero puso un toque no pudo manejar Rodríguez.

El derecho cometió un error en el tiro a la inicial y ambos corredores se colocaron en posición de anotar. Con tal amenaza, Rodríguez dominó con un batazo por el cuadro a Delvin Pérez antes de abandonar el montículo. Entonces, ante Christian Torres, Roberto Enríquez conectó un elevado al jardín izquierdo e Irizarry anotó en una veloz carrera la carrera del empate 1-1.

La novena capitalina continuó utilizando el juego pequeño para fabricar carreras. El relevista de los Criollos, Wyatt Olds, le dio base por bolas a Randal Díaz.

Acto seguido, Jadiel Sánchez se sacrificó con toque para llevar a Díaz a la intermedia y Darlin Moquete lo remolcó con un doble para el desempate 2-1 en el séptimo episodio.

Los Criollos amenazaron con cambiar el curso del partido al colocar corredores en las bases con un out pero Alexander Castro dominó a Luis Vázquez con un batazo por el cuadro, válido para acabar el partido con una doble matanza.

El derecho Raúl Rivera consiguió su segundo triunfo de la temporada luego de no darle libertades a los Leones en una entrada trabajada en relevo. Por su parte, Castro se agenció su segundo salvamento.

La derrota le perteneció a Olds (0-2) después de permitir una carrera en dos tercios de entrada, en donde también dio una base por bolas y un pelotazo.

Eddie Rosario lidera la victoria de Mayagüez

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, Los Indios de Mayagüez le propinaron a los Gigantes de Carolina su cuarta derrota consecutiva al superarlos 5-1.

Aún con la derrota, Carolina se mantiene en el tercer lugar con registro de 7-7, mientras que los Mayagüez permanece en la cuarta posición con foja de 6-8.

Los Indios retomaron sus acciones donde las habían dejado la noche anterior. El primer indio en dar el grito de guerra fue el veterano jardinero Eddie Rosario, quien con un cuadrangular le dio a Mayagüez la primera carrera del partido ante el japonés de los Gigantes, Jaisei Toumatsu, en la primera entrada.

La segunda anotación de la tribu también tuvo a Rosario como protagonista. Narciso Crook abrió la tanda ofensiva en la parte baja de la tercera entrada con un sencillo al jardín derecho.

Toumatsu apretó su brazo y retiró por la vía del ponche a Jalen Miller para el primer out del episodio. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo al siguiente turno y Rosario le conectó un doble que llevó a Crook al plato para que los Indios dominaran 2-0.

Más adelante, la tribu abultó la ventaja, con un ramillete de tres carreras, ante los envíos del recién llegado Ángel Reyes. El derecho subió a la loma con el siguiente panorama: un out y un corredor, Anthony García, en la inicial.

Tras su entrada al partido, Reyes golpeó a Yadiel Rivera. Además, permitió un sencillo de Danny Ortiz, un rodado de out Shawn Ross y un indiscutible de Crook para que los Indios colocaran el pizarrón 5-0, en la cuarta entrada.

Un sencillo del bateador emergente Yasser Mercedes le dio a Carolina su única carrera del partido en la novena entrada.

El derecho Luis Quiñones (1-0) se adjudicó el triunfo en su labor de dos entradas, en las que los bates de los Gigantes no pudieron concretar jugada y propinó cuatro ponches.

La derrota fue para Toumatsu (0-1) luego que fueran a su cuenta tres de las cinco carreras de los Indios en su apertura de tres y un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continúa el viernes, cuando los Senadores visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Gigantes reciban a los Leones en el Estadio Roberto Clemente Walker y los Criollos se enfrenten con los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn.

Los partidos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m. a través de la página oficial del organismo: www.ligapr.com, la aplicación móvil de la liga LBPRC y los canales de YouTube de los equipos locales.