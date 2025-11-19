El lanzador boricua José Berríos podría integrarse por primera vez a los Indios de Mayagüez de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), siempre y cuando su proceso de recuperación avance sin mayores contratiempos.

Así lo confirmó a Primera Hora el gerente general de los Indios, Nick Ortiz, quien sostuvo una conversación reciente con el jugador de los Blue Jays de Toronto.

Ortiz afirmó que Mayagüez fue quien tomó la iniciativa de hacerle el acercamiento al jugador bayamonés.

“Nosotros le hicimos el acercamiento. Él nos dejó saber que hace un tiempo ya viene contemplando la idea de pitchar este año en Puerto Rico”, manifestó Ortiz.

Berríos no pudo completar su décima temporada en las Grandes Ligas debido a una inflamación en su codo derecho. Un día después de su última salida al montículo y primera como relevista, el boricua fue colocado en la lista de lesionados. No vio acción en la postemporada con Toronto, que llegó a la Serie Mundial por primera vez desde 1993. El conjunto canadiense cayó en un séptimo juego ante los Dodgers de Los Ángeles.

El gerente general explicó que la disponibilidad del lanzador, de 31 años, dependerá estrictamente de su recuperación, que incluye un programa de tiro estricto.

“Si él entiende que estará listo para contribuir o para pitchar con nosotros, hay una gran posibilidad de que eso así sea. Prácticamente, es él quien toma la decisión, pero aquí lo más importante es que esté saludable. Nosotros tenemos que pensar en su carrera. Le abrimos las puertas a Berríos todo el tiempo, él sabe que tiene una casa en Mayagüez y tiene las puertas abiertas para practicar con nosotros”, expresó Ortiz.

“Se ve muy entusiasmado. Si todo sale bien y no tiene ningún stepback y él está dispuesto a lanzar a finales de temporada, nosotros lo vamos a recibir”, agregó.

Los Indios, con marca de 3-4 en la cuarta posición de la tabla, concluyen su fase regular el 28 de diciembre con la visita de los Leones de Ponce al Estadio Isidoro “Cholo” García.

Como parte de su primer año al frente de la gerencia, Ortiz explicó que se ha comunicado con la mayoría de los jugadores de Grandes Ligas reservas del equipo, incluyendo a Berríos, con quien mantiene una relación de años.

El gerente destacó que la integración del lanzador tendría un impacto más allá de Mayagüez.

“Ha sido uno de los mejores pitchers en Grandes Ligas en los últimos años. Él no solamente ayuda al equipo, contribuye a que la liga siga mejorando. Sería muy positivo para el béisbol profesional que juegue con nosotros este año”, comentó Ortiz, quien aseguró que retomará conversaciones con Berríos la próxima semana.

La participación de Berríos en la LBPRC podría servir de antesala para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Puerto Rico albergará la fase inicial del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan del 6 al 11 de marzo.

No obstante, aunque el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, confirmó a este medio que el nombre de Berríos está en la lista preliminar de los 50 jugadores, su participación estará condicionada a un permiso de los Blue Jays.

El lanzador culminó la campaña 2025 lesionado y con foja de 9-5, efectividad de 4.19 en 166 entradas lanzadas.