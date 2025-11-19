Los Criollos de Caguas consiguieron el martes su primera victoria de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al dominar, 2-1, a los campeones defensores Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Caguas mejoró su marca a 1-6, mientras que los Indios ahora juegan para 3-4. La acción en “La Pro” se reanudó luego del receso del pasado fin de semana por el Showdown NYC 2025.

Siete lanzadores se combinaron por la Yegüita para limitar a Mayagüez a tres hits y una carrera. Los Criollos tomaron ventaja definitiva en la parte baja de la cuarta entrada, cuando, con la pizarra nivelada a una anotación, Noah Myers pegó sencillo al cuadro que llevó al plato a Vimael Machín tras un error del tercera base Emmanuel Rivera.

La primera carrera del juego la fabricaron los Criollos en el segundo episodio, mediante jonrón solitario de Elijah Dunham, pero los Indios lograron empatar en el cuarto acto gracias a un sencillo de Rivera.

Luke Taggart ganó en relevo con dos ponches en una entrada. Entró en sustitución de Harrison Francis, quien lanzó los primeros cuatro episodios con una carrera permitida y un imparable. Josimar Cousin cargó con la derrota por los Indios, con una carrera permitida en tres entradas.

Mayagüez amenazó seriamente en la parte alta del octavo capítulo, con dos a bordo sin retirados, pero Caguas logró salir airoso con rola de Rivera que provocó out forzado en la intermedia y un elevado de doble matanza conectado por Isan Díaz, atrapado por Luis Vázquez, para luego retirar a Narciso Crook en el plato con asistencia de Vimael Machín.

¡La jugada de la noche! POESÍA PURA. pic.twitter.com/QskiHYsIkN — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) November 19, 2025

José Espada entró en la novena entrada y se apuntó el salvamento con un ponche, sin permitir imparables.

Gigantes acaban con el invicto de Santurce

En el Estadio Hiram Bithorn, los Gigantes de Carolina derrotaron, 6-5, a los Cangrejeros de Santurce para acabar con su invicto en la en la reanudación del torneo. Santurce ahora posee récord de 6-1 y Carolina tiene registro de 5-1.

Con la pizarra empate al terminar la novena entrada, se activó la regla de tie-breaker, dónde se coloca un corredor en segunda base y ningún out para ambos equipos al inicio de cada inning adicional.

Luego de un out, Andrew Baker le dio una base por bolas a Abimelec Ortiz y Deniel Ortiz conectó un hit para llenar las bases y acrecentar la amenaza de los visitantes.

Entonces, llegó el elevado de sacrificio de Ezequiel Pagán que desempató el partido y el doble de Jan Hernández que le dio la ventaja definitiva a Carolina para salir por la puerta ancha. a pesar de que Santurce produjo una más en la parte baja de esa décima entrada.

El triunfo fue para Osvaldo Berríos (1-0) al lanzar una entrada en blanco en labor de relevo y el revés fue para Baker (0-1) al darle paso a dos carreras. El japonés Ren Mukinoki se llevó el salvamento.

Leones defienden el “Paquito” Montaner

Del brazo de Kazuto Taguchi, los Leones de Ponce regresaron a la ruta ganadora al blanquear, 3-0, a los Senadores de San Juan en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Ponce elevó su marca a 5-2, mientras que San Juan cayó a 1-6.

El zurdo alcanzó su segundo triunfo de la campaña en una salida en la que solo aceptó cuatro inatrapables, ponchó a cinco bateadores y concedió dos bases por bolas en cinco entradas.

La derrota fue para el zurdo Brady Tedesco al permitir las tres anotaciones, dos de ellas limpias, en su apertura de cinco episodios. En tanto, Eric Torres Jr. se alzó con el salvamento.

La acción de la liga invernal continúa este miércoles, cuando los Cangrejeros visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Senadores reciban a los Criollos en el Estadio Hiram Bithorn y los Gigantes midan fuerzas con los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Todos los partidos serán transmitidos por el canal de la liga en YouTube a partir de las 7:00 p.m.