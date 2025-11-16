República Dominicana derrotó el sábado, 6-2, a Puerto Rico en el Showdown NYC 2025, celebrado en el Citi Field, de Nueva York, ante más de 20,000 fanáticos.

Este evento reunió a las estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El encuentro fue organizado en colaboración con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana (FENAPEPRO), los Mets de Nueva York y con la aprobación de Major League Baseball (MLB).

“Superamos todas las expectativas. Logramos convocar a más de 20,000 fanáticos y demostrar que, cuando el béisbol une a Puerto Rico y República Dominicana, el resultado siempre será grandeza. Fue un espectáculo concurrido, emocionante y de impacto internacional,” dijo Yamil Benítez, presidente de la APPPR.

Representación de Puerto Rico en el Showdown en Nueva York. ( Suministrada )

Pese a la temperatura fría en Nueva York, el público disfrutó del calor caribeño, la pasión y el talento.

Los dominicanos tomaron ventaja definitiva en la sexta entrada mediante un bombo de sacrificio de Sócrates Brito y un sencillo productor de dos carreras de Webster Rivas, ambos batazos luego de dos outs.

En la octava entrada, Emanuel Rodríguez amplió la ventaja con un cuadrangular con uno a bordo. La única producción ofensiva de Puerto Rico llegó en la parte baja del séptimo episodio, cuando Jack López conectó un bombo que no pudo ser atrapado, permitiendo la entrada de dos carreras. El lanzador derrotado fue el relevista Yacksel Ríos, con tres anotaciones permitidas, mientras que Huascar Ynoa se apuntó la victoria con labor de relevo.

Como parte del evento, se realizaron reconocimientos especiales al puertorriqueño Carlos Delgado y se destacó el retiro del dominicano Robinson Canó. Además, el receptor Martín “Machete” Maldonado, el dirigente honorario Carlos Delgado y el coach honorario Carlos Beltrán recibieron ovaciones del público.