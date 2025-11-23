Humacao. El relevista boricua Alexis Díaz decidió pasar la página de su desalentadora temporada 2025 y enfocarse de lleno en recuperar la forma que lo convirtió en un brazo dominante en las Grandes Ligas.

Su misión del momento es demostrar que está de vuelta y, al mismo tiempo, encontrar una nueva casa en las Mayores, en medio de un mercado que describe como “movido”, aseguró Díaz este domingo durante la celebración de la quinta edición del SauceGiving del artista de música urbana Eladio Carrión en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

“Hay varios equipos que han llamado a mi agente. Estamos buscando la mejor oferta posible para firmar con un equipo. Ha sido movido. Hay varios equipos, ya que están interesados y gracias a Dios que a pesar de que no tuvo una temporada muy buena en el 2025, están interesados en mí“, compartió el lanzador derecho.

Díaz dijo que para volver a su mejor versión pasó un mes y medio entrenando en Miami junto al entrenador de Aroldis Chapman, lanzador de los Yankees de Nueva York. Durante el periodo no solo trabajó su mecánica sino su mentalidad.

“(Trabajé) muchas cosas, en cuestión de mecánica, cosas mentales del juego. Estuve cogiendo terapias de concentración y todas esas cosas, me ha ayudado un montón”, manifestó.

El relevista naguabeño viene de una pasada campaña en la que apenas consiguió un triunfo y vistió los colores de los Reds de Cincinnati, Dodgers de Los Ángeles y Braves de Atlanta. Concluyó con 8.15 de efectividad al permitir 17 carreras y 15 imparables en 17.2 entradas lanzadas. Regaló 12 boletos y propinó 17 ponches en un total de 18 partidos.

El boricua inició la temporada en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el tendón de la corva izquierda. A finales de mayo fue adquirido por los Dodgers en un cambio con los Reds, que lo habían colocado en las menores luego de registrar una efectividad de 12.00 en seis capítulos.

Después de haber sido colocado en asignación por los Dodgers en julio, fue adquirido por los Braves.

Su trabajo en el monticulo resultó sorpresivo, pues venía de registrar 28 salvamentos en la temporada 2024.

“Sí, ya eso pasó después que se acabó la temporada... Ahora vamos a la nueva”, comentó.

A ver acción con los Cangrejeros

Su calendario reciente ha sido intenso. Tan pronto regresó de Miami, se reportó con los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), donde ya suma unas cuatro sesiones de bullpen.

Díaz se prepara para lanzar en vivo a sus compañeros este martes antes de debutar el próximo 2 de diciembre.

El objetivo de lanzar con la escuadra crustácea por primera vez desde la temporada 2020-21 es doble: “prepararme para el Clásico (Mundial de Béisbol) y también trabajar las cosas que había fallado en 2025”,

Asimismo, quiere demostrar que está listo para regresar a la ‘Gran Carpa’.

Díaz se perfila en las filas del equipo de Puerto Rico para el certamen mundialista, que celebrará la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithron de San Juan del 6 al 11 de marzo.

“Va a ser un sueño brutal jugar al frente de Puerto Rico. Todos los peloteros que estamos ahora mismo en el Clásico deseaban y se nos dio la oportunidad y vamos a estar ahí“, expresó.

Díaz fue parte de la pasada edición del torneo, en la que el conjunto boricua quedó corto en su aspiración al caer 5-4 ante México en los cuartos de final.

La plantilla final de la novena puertorriqueña se entregará el 3 de febrero de 2026.