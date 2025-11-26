Isan Díaz disparó cuadrangular de dos carreras, Anthony García aportó tres imparables y los Indios de Mayagüez vencieron el martes 7-2 a los Cangrejeros de Santurce en la continuación de la Copa Brava Lubricants de la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Santurce (10-3) conservó el liderato pese al revés, mientras Mayagüez (5-8) retomó la ruta ganadora tras dos derrotas. Díaz cerró de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas, incluyendo su jonrón al jardín derecho en el quinto acto. García terminó de 3-3 con dos anotadas.

Los Indios tomaron la delantera en la primera entrada con sencillo impulsor de García tras un doble de Eddie Rosario. Santurce igualó en el segundo episodio con elevado de sacrificio de Johneshwy Fargas, pero Mayagüez respondió con cuatro hits consecutivos en el cuarto, coronados por un doble de Mario Feliciano y un sencillo de Danny Ortiz para el 4-1. El batazo de Díaz amplió la ventaja a 6-1 en el quinto. Un error del lanzador Edwin Sánchez sumó otra carrera en la octava. Santurce añadió una más en la novena.

El derecho Patrick Halligan (1-1) se llevó el triunfo en relevo. El zurdo Juan Hillman cargó la derrota.

En Ponce, seis lanzadores de los Leones de Ponce blanquearon 1-0 a los Gigantes de Carolina para adueñarse del segundo lugar con marca de 8-5. Harold Cortijo (2-0) ganó en relevo y Eric Torres Jr. logró su segundo salvamento. Una carrera producto de dos errores abrió la pizarra en el tercer episodio. Jonathan Bermúdez (0-1) fue el perdedor.

En San Juan, los Criollos de Caguas vencieron 9-1 a los Senadores de San Juan, apoyados por un ataque de seis carreras en la novena entrada. Jonathan Morales impulsó tres carreras, y Luke Taggart (2-0) ganó en relevo. Jarrod Cande (0-3) perdió. San Juan (4-9) vio detenida una racha de tres triunfos.