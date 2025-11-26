Jammie Booker, quien fuera proclamada la “Mujer Más Fuerte del Mundo” tras competir en un evento de fortaleza el pasado fin de semana en Arlington, Texas, fue despojada del título tras descubrirse que es transgénero.

El Daily Mail fue el primer medio en dar a conocer la polémica, que estalló en redes sociales luego que se difundieran vídeos de contenido para adultos que mostraban que es una ex estrella porno trans.

El evento se llevó a cabo durante el fin de semana en Arlington, Texas ( Captura )

Tras darse a conocer el escándalo, los organizadores del Campeonato Mundial de Juegos Oficiales Strongman 2025, donde Booker compitió, emitieron un comunicado de prensa en el que le retiraban el título por infringir las normas de la competencia, las cuales establecen que los atletas deben participar en la categoría correspondiente a su sexo biológico de nacimiento.

A raíz de la situación, proclamaron como ganadora a la británica Andrea Thompson, quien era la favorita inicial para imponerse en el certamen.

“Parece que un atleta que es biológicamente masculino y que ahora se identifica como mujer compitió en la categoría abierta femenina”, indicaron los organizadores en un comunicado de prensa en el que agregaron: “Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer”.

La organización agregó que de haber sabido de la supuesta identidad de género de Booker, no la hubieran dejado participar en la categoría Abierta Femenina. Además, aseguran haber intentado contactar a la atleta, pero no recibieron respuesta.

Andrea Thompson is the World’s Strongest Woman 👏🏻 but, predictably, the gold trophy was given to a man. Well done Andrea for calling out this nonsense and walking off the podium with an eye-roll visible from outer space. We couldn’t have put it better ourselves. https://t.co/JRIrCrUHOv — Women's Rights Network - WRN (@WomensRightsNet) November 25, 2025

Llueven las reacciones

Thompson, por su parte, dijo en una entrevista que ni ella ni sus compañeros competidores tenían sospecha alguna de que Booker fuera transgénero hasta la madrugada del lunes, cuando supuestamente comenzaron a circular imágenes y vídeos “que provenían de un sitio web de entretenimiento para adultos, digámoslo así”, reportó el diario Marca, de España.

Otra de las personas que tuvo algo que decir tras el desenlace de la competencia fue el entrenador de Thompson, Laurence Shahlae, quien indicó que “si bien apoyo y aplaudo a las personas por ser quienes quieren ser, el deporte es deporte y las clases femeninas existen por una razón”.

Por otro lado, la tres veces ganadora del título de Mujer Más Fuerte del Mundo, Rebecca Roberts, acudió a su cuenta de Instagram para reaccionar a la polémica.

“Mi mensaje es simple: Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento”.

Así mismo, la boricua Inez Carrasquillo, quien también ha conquistado títulos en competencias de fortaleza, reaccionó indignada con el incidente. La mujer, nacida en Chicago de familia puertorriqueña, criticó que la falta de honestidad de Booker le haya quitado oportunidades a otras competidoras y pidió a los organizadores del evento que compensen a quienes sí cumplieron con las normas.

“Creo que este fin de semana se causó daño. Debido a la falta de transparencia ética por parte de Jammie Booker durante los últimos meses, varias atletas increíblemente talentosas se vieron perjudicadas al perderles oportunidades, premios en metálico y tarjetas profesionales por alguien que tergiversó su imagen ante nuestra comunidad”, compartió Carrasquillo, quien se identificó como “strongwoman” profesional, madre y bisexual.

“Estas increíbles mujeres merecen ser resarcidas retroactivamente por cualquier medio necesario. Que se entreguen las tarjetas profesionales, se modifiquen los libros de récords, se reasignen los premios en metálico, lo que sea necesario, agregó en su cuenta de Instagram.

Carrasquillo también tuvo palabras directas para Booker.

“A Jammie, solo tengo que decir esto: te habríamos aceptado tal como eres. Te habríamos acogido como una de las nuestras en nuestra hermandad… Me entristece que hayas sentido la necesidad de engañarnos, especialmente cuando tenemos divisiones trans de las que podrías haber formado parte”.

Mientras arde la controversia, al momento Booker no se ha expresado al respecto.