Los Ángeles. Luka Doncic anotó 43 puntos, repartió 13 asistencias y capturó nueve rebotes, mientras que LeBron James aportó 25 unidades para que los Lakers de Los Ángeles doblegaran el martes 135-118 a los Clippers de la misma ciudad.

Doncic igualó su máximo número de la temporada con 32 puntos en la primera mitad, en camino a su 51er partido de 40 tantos en su carrera. Se quedó a las puertas de su décimo triple-doble de 40 puntos en su trayectoria, pero los Lakers aseguraron su grupo con su tercera victoria consecutiva en la Copa NBA.

Austin Reaves aportó 31 puntos y nueve rebotes por los Lakers, que han ganado 11 de 13 compromisos en total.

James, veterano de 40 años, también se mostró más como su antiguo yo en el tercer duelo de su inédita 23ra temporada en la NBA. Logró 16 puntos en la segunda mitad mientras los Lakers se alejaban constantemente en el marcador.

James Harden continuó su racha anotadora con 29 puntos y nueve asistencias por los Clippers, que han perdido 11 de 13. Kawhi Leonard anotó 19 en su segundo encuentro desde que volvió tras una ausencia de diez partidos por lesión.

El primer enfrentamiento de la temporada entre los rivales de la misma ciudad se puso tenso con 3:33 minutos por jugar, cuando el guardia de los Clippers, Kris Dunn, fue expulsado por derribar a Doncic mediante un golpe en la espalda. El esloveno confrontó a Dunn, quien empujó el balón contra el pecho de Doncic.

El pívot de los Lakers, Jaxson Hayes, empujó a Dunn por la espalda. Dunn golpeó a Hayes, quien también fue sancionado con una falta técnica.